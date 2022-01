Teatre de barri per fomentar el talent de ‘metre zero’

Per fer teatre, no només es necessiten actors. També un equip de so, talent costurer, un equip d’attrezzo i de maquillatge. I el talent de cada barri de la ciutat pot encaixar amb els perfils que necessita una companyia amb cara i ulls. “Tots podem aportar el nostre granet de sorra”, expliquen els actors sabadellencs Jaume Garcia Arija i Enric López.

Sota la premissa d’impulsar el talent escènic de ‘metre zero’, amb una companyia cent per cent made in als barris de Sabadell, els actors han fet néixer Teatre de Barri, una proposta que culminarà amb la creació de companyies teatrals. “Volem crear grups de teatre, si pot ser, a cada barri de Sabadell. Companyies que després funcionin amb autogestió”, destaca Garcia-Arija.

És un projecte ambiciós, però ja han començat a plantar les primeres llavors: a Can Deu s’ha format un grup amb 14 participants i al barri de Can Llong, amb 12. Abans d’impulsar el que aviat es convertirà en dues companyies teatrals, van necessitar un llarg i acurat estudi de camp per decidir què, com i on. I, preguntant a peu de carrer, van decidir que eren aquests dos barris els que més demandaven un espai escènic. “Hem anat pas a pas. Primer els estem formant en aquestes arts i ja han participat en petites mostres de teatre”, sosté López. El següent pas serà formalitzar el grup com a companyia amateur. I ramificar-se a la resta de barris de la ciutat.

Emmarcat en el SBD ON

Aquest projecte s’emmarca en el SBD ON, la cultura al teu barri, un programa que l’Ajuntament de Sabadell posava en marxa a l’estiu del 2021. El projecte s’engegava per fomentar la cultura urbana i les arts escèniques a tots els barris de la ciutat. I la idea de Garcia Arija i López és una de les potes del programa municipal.

Principalment consisteix a descentralitzar la programació cultural i portar-la als equipaments de proximitat, com ara centres cívics, espais joves i biblioteques, amb una programació estable pensada especialment pel jovent.