Paradistes del mercat de Campoamor: “Si no ens rebaixen la quota, anem tots al carrer”

El mercat de Campoamor, de nou a un ple municipal. Els paradistes del mercat han demanat a l’Ajuntament de Sabadell extendre la rebaixa de les quotes de lloguer dels locals –es va aprovar una reducció del 50% de la quota pels paradistes durant el primer any– fins que finalitzin les obres del nou projecte per a l’equipament. El primer ple de l’any ho portarà demà a debat.

“La situació és crítica”, ha assegurat el president de l’Associació de Paradistes del Mercat, Eric Acevedo. “Si no ens rebaixen els lloguers, haurem d’abaixar persianes i ens anem tots al carrer”, assevera. De moment són cinc establiments els que estan en funcionament i hi ha un total de 15 parades. Segons Acevedo, hi ha quatre paradistes més que ja han formalitzat la instància.

El text de la moció que ha presentat l’associació no només demana que es faci extensiva aquesta reducció a tots els paradistes que ja disposen de la seva parada, sinó que s’apliqui als nous comerciants. “És l’única forma de mantenir amb vida el mercat”, expressa el portaveu dels paradistes. Per això sol·liciten aquesta pròrroga.

Des de l’Associació de Paradistes del Mercat també van demanar reforçar la il·luminació interior i exterior i la col·locació de cartells perquè indiquin els horaris comercials del mercat. “Es van comprometre a estudiar-ho”, explica Acevedo.

Una desena de parades pel futur

L’any passat es va presentar el nou projecte que té l’Ajuntament de Sabadell per a l’equipament municipal del sud. L’esborrany contempla més d’una desena de parades al bulevard comercial, locals per a entitats del barri i una sala d’arts escèniques.

No és el primer cop que el futur d’aquest equipament es debat al plenari. Fa tot just dos anys, el ple va acordar reconsiderar el tancament del Mercat de Campoamor, que s’havia fixat pel 31 de març de 2020. Aleshores es va decidir crear una taula de treball entre grups polítics, veïns i comerciants per repensar l’espai, com tenia previst el Govern. Finalment, es va adoptar una mesura provisional: els comerciants es podran quedar, amb una llicència provisional, fins que comencin les obres.