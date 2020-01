El Mercat de Campoamor es queda (de moment)

De moment, es queda. El ple municipal ha aprovat aquest dimarts reconsiderar el tancament previst del Mercat de Campoamor. S’ha decidit crear una taula de treball entre grups polítics, veïns i comerciants per repensar l’espai i així evitar que baixi la persiana el proper 31 de març, tal com preveia el Govern. La proposta ha estat presentada en una moció de l’associació Poble del Sud, representada per un grup de veïns de Campoamor, Espronceda, Les Termes i la Creu de Barberà. La decisió del ple no és vinculant però estableix que en 21 dies naturals s’haurà de configurar una comissió específica.

Fins ara, el plantejament del Govern era tancar el mercat per reconvertir-lo en habitatges protegits adreçats als joves, i dedicar la planta baixa a les arts escèniques. La idea es va trobar des d’inici amb l’oposició de part dels veïns i també de l’oposició. Les intencions de l’executiu de Farrés suposaven un gir de 180 graus respecte la proposta del govern anterior, que va preveure en els pressupostos de l’Ajuntament una partida de 2,1 milions d’euros –la meitat atorgat pels fons europeus FEDER– per a les obres de remodelació i transformació de l’equipament pel 2019, però aquest import no s’ha arribat a executar.

Tots els grups polítics han votat a favor de la iniciativa, presentada pel president de l’associació Poble del Sud, Ramon Giménez. També els partits del Govern –PSC i Podem– que amb aquest vot han reculat respecte les seves intencions inicials ja presentades.

Sense tancament (ni projecte)

El ple d’avui ha mostrat ‘acord en el desacord’: els grups coincideixen en què el Mercat de Campoamor no tanqui però encara falta un projecte. I la responsabilitat que no n’hi hagi, segons el Govern, respon a l’herència de gestió de l’executiu quadripartit. “Hi ha hagut bones voluntats, però no accions concretes. A veure si en aquesta legislatura podem fer alguna cosa“, ha assenyalat l’alcaldessa, Marta Farrés, fent una clara referència a ERC i Crida, els partits predecessors al Govern.

Per la seva banda, el portaveu del PSC, Pol Gibert, ha reconegut el canvi de criteri i ha lamentat que no puguin complir una de les seves principals promeses electoral. Si més no, de moment. “El tema no és ‘mercat sí, mercat no'”, ha apuntat la tinenta d’alcaldessa i regidora de Podem, Marta Morell, que ha demanat treballar “entre tots” –no només entre la institució, els polítics i el Poble del Sud– per trobar un ús pel Mercat.

La reacció de l’oposició a la moció ha estat de triomf. “S’ha derrotat la manera de fer les coses per part del PSC”, ha assenyalat el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, a tall de retret a l’executiu per haver presentat ja un projecte. Crida, Junts i Ciutadans han reaccionat sumant-se a la reivindicació de reformar el mercat. “No volem que tanqui!”, ha assegurat Lourdes Ciuró (Junts), que ha evidenciat que la seva formació està “a favor dels mercats i de revitalitzar-los”.”Mantenir-lo obert és una victòria per a tots”, ha afegit Adrián Hernández (Ciutadans). Des de la Crida, la regidora Nani Valero ha defensat l’equipament amb dades: “Es dona cobertura a 12.000 que viuen a 5 minuts”.