L’Astralpool-Club Natació Sabadell masculí té dimecres (20.45 h) una cita amb la història amb el primer assalt de l’Euro Cup davant el CN Barcelona. Serà la seva segona presència en una semifinal europea. L’anterior va ser en la temporada 2011/12. “Això demostra que partits d’aquesta envergadura se’n juguen pocs i ho afrontem amb la màxima motivació i l’objectiu d’arribar a la final”, explica el tècnic nedador, Quim Colet.

Té clar que “l’eliminatòria no es decidirà a l’anada. Es pot agafar un petit avantatge o sortir amb més dificultats per la tornada, però tot quedarà pendent”. El duel a Can Llong serà el 9 de febrer. La preparació del duel s’ha vist alterada pels casos de Covid-19 que han afectat diversos jugadors. De fet, el Club Natació va viatjar aquest dissabte a Navarra amb moltíssimes baixes. Tot i això, va resoldre amb facilitat el partit contra el cuer W. Navarra (4-16) amb notable protagonisme dels joves.

El tècnic confia a recuperar efectius importants com Bernat Sanahuja, Dusan Banicevic o Marcel Teclas. Els PCR de la LEN donaran llum verda o no a les pròximes hores. Cal recordar que el protocol no contempla la suspensió si els equips tenen 7 jugadors disponibles. “Així està establert i ens hem d’adaptar a les circumstàncies”, diu resignat Quim Colet.

Els dos equips es coneixen força. En l’últim enfrontament a la competició domèstica, el CN Barcelona va sortir guanyador per la mínima (9-8). Segons Colet, “la seva força son els boies, m’atreviria a dir que tenen la millor parella d’Europa. És la seva arma més potent i haurem de treballar molt per intentar minimitzar-la al màxim. També té jugadors molt experimentats, de màxim nivell. En el nostre cas, cap jugador ha disputat una semifinal europea. Som un equip jove que va creixent i tenim una gran il·lusió. Sabem que és un partit molt important per nosaltres i l’entitat. Arribar a una final europea significa un gran al·licient, una motivació extraordinària”, subratlla.