Creu Roja Sabadell reparteix joguines entre 1.900 infants

Un creixement sostingut any rere any. La campanya de joguines de la Creu Roja Els seus drets en joc, ha repartit regals entre 1.900 infants en situació de vulnerabilitat de Sabadell i la seva àrea d’influència durant la campanya de reis del 2022. Un 5,5% més que l’any passat, quan es van atendre 1.800 infants. I un 8,8% més que abans de la pandèmia (1745 nens).

“Estem satisfets perquè hem atès tota la demanda. Però les xifres van en augment i això ens preocupa”, ha expressat el coordinador local de la Creu Roja, David Jové. En xifres absolutes, s’han repatit joguines entre un miler de famílies de Sabadell, Badia del Vallès, Barberà i Sant Quirze.

S’han repartit 6.800 joguines en total. Cada infant ha pogut disposar d’una joguina principal, una educativa i una complementària. L’entitat n’ha comprat més de 5.500 i particulars i empreses han donat 1.228 a Creu Roja. Es tracta de joguines no bèl·liques ni sexistes i estan organitzades per edats. I han de ser per estrenar. “Son jocs nous i de molta qualitat”, apunta Jové.

Per tercer any consecutiu, es manté el format de botiga. que es va implantar el 2019, enlloc de l’entrega de lots, i s’han ubicat a Fira Sabadell, a Badia del Vallès (Edifici el Molí) i, per primera vegada, a la Torre d’en Gorgs de Barberà del Vallès. Els usuaris del serveiEntre vies –persones sense llar– s’han encarregat de la decoració nadalenca de la botiga. “La botiga física implica molta més feina, però és molt motivador fer aquesta tasca”, afegeix el coordinador de Creu Roja Sabadell.