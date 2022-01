Llum verda al Pla de Joventut fins a l’any 2025

El ple municipal de gener ha aprovat el Pla de Joventut 2022- 2025, que segons el Govern recull les actuacions i les polítiques “per donar resposta a les necessitats i demandes dels joves”. Aquest full de ruta, segons ha destacat la tinenta d’alcaldessa Marta Morell, s’ha elaborat durant un any després de realitzar un procés de diagnosi amb la participació de més d’un miler de joves.

Morell ha defensat algunes de les novetats que inclou el pla, com accions concretes en l’àmbit de la salut mental, la perspectiva de gènere, la cultura urbana o en l’àmbit LGTBI. També ha assenyalat que es consoliden accions i canals ja iniciats, com les atencions i consultes telemàtiques a l’Oficina Jove, les set assessories que ja existeixen o les sessions informatives per Instagram.

El Pla de Joventut ha estat aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals, menys el de la Crida, que s’ha abstingut. La regidora Nani Valero ha criticat que el pla s’ha elaborat sense cap dotació pressupostada, “ni planificació, ni diagnosi” i que no té en compte les polítiques d’habitatge, ni l’oci i el lleure. També ha atacat com s’aborda l’activitat esportiva en el document: “Espero que cap jove no s’ho llegeixi, perquè li cauria la cara de vergonya”.

Morell ha recriminat a la Crida que, tal com han fet altres formacions com ERC o Ciutadans, no hagi volgut participar en l’elaboració del pla, i que faci les observacions al ple municipal.

L’anterior pla de Joventut va finalitzar el desembre del 2020 i es va prorrogar durant l’any 2021, d’igual manera que la Generalitat ho va fer amb el Pla Nacional de Joventut, que desenvolupa la llei 33/2010 de polítiques de Joventut.