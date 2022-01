Sabadell estrena aquest divendres, dia 14 de gener, un bar i restaurant de copes i catximbes, que també oferirà sopars. Es tracta de Tuakana i està situat al carrer de Caresmar, 77, al barri de Can Feu. El nou establiment no es tracta d’un local d’oci nocturn, és a dir, no és cap discoteca, pub ni bar musical. De fet, la llicència que disposa Tuakana és únicament de restaurant.

Dit això, el nou negoci absorbirà l’antic Bar Caresmar, que des de feia anys servia diferents menús per dinar, però arran de la pandèmia ha vist molt reduïda la seva activitat. Els propietaris, Pedro Molina i Sergio Rodríguez, són del barri de Can Rull i tenen experiència en el sector de la restauració. “Hem recondicionat i modernitzat el local. Creiem que el nou format de restaurant tindrà èxit, ja que també servirà per socialitzar amb els amics i fer unes copes. L’oci a Sabadell està apagat”, explica Molina.

Fins a la 1 h

Tuakana obrirà per primer cop les portes aquest divendres de 19 h a 1 h, que serà l’horari habitual de l’establiment. De fet, el restaurant, que té una capacitat per a 84 persones, estarà obert de dijous a dissabte, ambdós dies inclosos. Els propietaris no descarten, però, obrir més dies. El dia de la inauguració se serviran tapes i canapès gratuïts als clients, així com algunes begudes.

D’on prové el nom de Tuakana? Pedro Molina detalla que la paraula prové del maori, una llengua oficial a Nova Zelanda. El terme significa “germans”: “Hem posat aquest nom, perquè volíem posar en valor la relació que tenim el Sergio i jo. Som amics des que érem pràcticament bebès”, afirma Molina.