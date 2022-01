L’Astralpool assalta la Nova Escullera i s’apropa a la final de l’Euro Cup

L’Astralpool Club Natació Sabadell ha derrotat per 10 a 12 el CN Barcelona i el pròxim 9 de febrer, a Can Llong, jugarà la tornada de les semifinals de l’Euro Cup. Bernat Sanahuja, amb quatre dianes, i un inspirat Edu Lorrio sota pals, han estat alguns dels protagonistes d’un triomf coral.

Res podia fer pensar que després de tres períodes i vint-i-quatre minuts a la caldera de la Nova Escullera, l’Astralpool Club Natació Sabadell arribaria a guanyar de sis gols (6-12). Però així ha estat. Els nedadors sempre han dut la iniciativa al marcador, amb dianes de Sanahuja, Dusan Banicevic i Kosta Averka, per situar un 1 a 3 al final del primer període. Els locals, amb un joc molt físic i traient tot el suc possible de la parella Roger Tahull– Lukas Duric, aguantaven l’embat com podien. Abans d’arribar al descans llarg, els de Víctor Gutiérrez aconseguien la igualada amb un parcial de 4 a 2, gràcies, en bona part, a les superioritats numèriques.

A la represa, recital sabadellenc a la Nova Escullera: parcial d’u a set que deixava gairebé sentenciada l’eliminatòria. Sanahuja, màxim golejador de l’Astralpool, ha perforat una vegada i una altra la porteria de Mario Lloret. Entre els killers, Sergi Cabanas, Lalo López- Escribano, Fran Valera i Averka.

Quan tot semblada dat i beneït, i després de desaprofitar una superioritat numèrica a l’inici del darrer període, els locals han trobat una escletxa a la defensa sabadellenca que amb el pas dels minuts s’aniria eixamplant: Pere Estrany, Adri Delgado i el golejador del CN Barcelona Marc Valls, han pogut retallar la distància (10-12) i arribar ben vius a Can Llong. Sanahuja, al darrer sospir, hauria pogut fer el 10 a 13, però una mà miraculosa de Mario Lloret ho ha evitat.