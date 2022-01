L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ingressa a la presó de Lledoners

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha ingressat a la presó de Lledoners aquest dimecres en compliment de la sentència de tres anys de reclusió de llibertat per haver retirat multes a familiars. Bustos va ser condemnat per tràfic d’influències i prevaricació: va treure dues multes a la seva dona i un dels seus fills en l’exercici de les seves funcions l’any 2012. Així mateix, ha fet front a una una multa de 800 euros.

L’exalcalde es va retirar de la política activa fa pràcticament una dècada després dels escàndols de corrupció. A més, amb el compliment íntegre de la sentència, queda inhabilitat per exercir qualsevol càrrec o lloc de feina en el sector públic durant 16 anys.

No és la primera condemna de presó que recau sobre l’històric alcalde, però fins ara havia aconseguit eludir la presó. Bustos va ser sentenciat a un any i quatre mesos de presó l’any 2015 per haver pressionat l’aleshores alcaldessa de Montcada i Reixac per afavorir la contractació d’un exalt càrrec del Tripartit. No obstant això, el jutge va desestimar el compliment de la pena i l’exalcalde no va haver d’ingressar a presó. Així mateix, va ser condemnat a retornar els diners mal emprats d’una targeta que tenia del Consorci de Residus del Vallès, organisme del Consell Comarcal i actualment està investigat en dues causes més vinculades a la trama del cas Mercuri.

En una entrevista recent amb el Diari de Sabadell, l’exalcalde considerava que la pena era desproporcionada en relació al delicte comès. “Aniré tres anys a la presó per dues multes de trànsit, i res més”, assegurava. A banda, Bustos va assenyalar que hi havia un interès polític en fer-lo caure. “Qui tenia l’objectiu polític d’acabar amb Manuel Bustos, ho ha aconseguit”, afirmava. De fet, va apuntar als sotsinspector dels Mossos d’Esquadra Antoni Salleras d’haver realitzat unes escoltes telefòniques “il·legals” per portar-lo davant la justícia.