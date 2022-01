Els paradistes del mercat de Campoamor, sense suport per reduir la quota de lloguer

Els paradistes del Mercat de Campoamor van acudir al ple municipal de gener, dimarts passat, per demanar ajuda a l’Ajuntament de Sabadell. Van exposar els problemes econòmics que carreguen els comerços de l’equipament municipal per la falta de clientela i van sol·licitar una reducció del 50% de la quota del lloguer dels locals fins que finalitzin les obres del nou projecte per a l’equipament.

La moció no va prosperar, ja que va rebre els vots en contra del Govern –PSC i Marta Morell– i de Junts per Sabadell, que consideren que la mesura seria injusta per la resta de mercats municipals de la ciutat, que paguen la totalitat de la taxa.

Per altra banda, ERC, la Crida i Ciutadans van defensar la rebaixa que proposen els comerciants, ja que creuen que està justificada per la situació econòmica que travessen i que tindria un efecte mínim per a les arques municipals. Els tres grups municipals van coincidir a l’hora de lamentar que des de fa 40 anys no s’hagi invertit prou en la infraestructura de l’equipament municipal, que ha quedat antiquada. Alhora, van assenyalar el Govern per ajudar amb accions publicitàries el Mercat de Campoamor.

El portaveu de l’Associació de Paradistes de Campoamor, Eric Acevedo, va reiterar que sense la mesura alguns dels paradistes es veuran abocats a abaixar la persiana i que necessiten “temps”.

La tinenta d’alcaldessa i responsable de desenvolupament econòmic, Montse González, va defensar que al llarg de l’any passat es van efectuar diferents arranjaments tant a l’interior i a l’exterior del mercat com a l’enllumenat, i que s’ha facilitat servei de conserge a les tardes “perquè obri una sola parada”. Tot i que l’equip de Govern no va aprovar la reducció de la quota va emplaçar els paradistes a continuar conversant per trobar una solució a la seva inestabilitat econòmica.

El mercat de Campoamor tenia data de tancament. Era la intenció del Govern de Marta Farrés, que havia fixat el 31 de març de 2021. Finalment, en un ple municipal de fa 2 anys es va acordar que l’equipament continuaria obert i que es repensaria l’espai. Arran d’això, l’any passat es va presentar el nou projecte que té l’Ajuntament de Sabadell per a l’equipament municipal del sud. L’esborrany contempla més d’una desena de parades al bulevard comercial, locals per a entitats del barri i una sala d’arts escèniques.