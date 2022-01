Proposen reduir l’avinguda d’Andreu Nin per connectar el parc Catalunya

Fer que l’avinguda d’Andreu Nin només tingui un carril de circulació per fomentar la connexió natural de les dues parts del parc Catalunya. És una de les propostes fruit del Pla de gestió de la biodiversitat del Parc Catalunya que han fet l’Adenc i el col·lectiu Replantegem per encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell i que ha presentat aquest dimecres el biòleg ambiental Gerard Codina a la Fundació Bosch i Cardellach.

La proposta passa per eliminar el carril sentit sud i, en l’actual de pujada, treure-hi tot l’aparcament per facilitar el pas de la fauna d’una part a l’altra del parc, alhora que seria més accessible per les persones. “La supervivència de moltes espècies depèn molt de la connecitivitat del parc”, adverteix el biòleg.

Codina també va explicar que es podrien fer tancaments d’herbassars amb cordes per separar correctament els espais vegetals d’aquells per on poden caminar els usuaris del parc. Això permetria el correcte desenvolupament d’espècies com les horquídies -que començaran a florir a final de febrer- sense que siguin constanement trepitjades o es vegin perjudicades pel pas dels animals.

L’arquitecte urbanista Manel Larrosa també ha participat en l’acte i ha ampliat la qüestió sobre la naturalització al conjunt de la ciutat. El sabadellenc creu que en l’espai públic “el conjunt de paviments haurien de tenir una qualitat que els acostés més als espais naturals”, com els que hi ha al carrer de Sarajevo de Can Llong.

El cap del servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, Tomàs de Castro, ha apuntat que seria idoni generar una continuïtat d’espais verds des del parc Catalunya fins a Cifuentes i cap a la Via Alexandra i el parc de les Aigües.