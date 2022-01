Rebaixes 2022: un 11% més de vendes que al 2020 a Sabadell

Les botigues tornen a omplir-se després de Nadal. Els primers dies de rebaixes del 2022 comencen amb més força que la campanya anterior. L’activitat comercial a Sabadell és ara pràcticament un 11% superior si la comparem amb el gener del 2021, segons dades de Pulso del Banc Sabadell. Unes dades que el sector valora amb optimisme: “La sensació generalitzada és que les vendes van a bon ritme”, apunta Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre.

Tot i això, les compres durant l’inici de les rebaixes han quedat aigualides per la Covid. Malgrat que les vendes van lleugerament per sobre de l’any passat, les expectatives inicials eren encara més altes.

Viatges, moda i tecnologia

Hi ha tres sectors que trenquen amb les estadístiques: agències de viatges, moda i complements i tecnologia. El turístic –agències de viatges i altres serveis vinculats– ha multiplicat per tres (340%) les seves vendes si ho comparem amb el gener de l’any passat, quan Catalunya encara estava tancada perimetralment. “La recuperació de la mobilitat ha impulsat l’activitat de les agències. Però el sector de la moda sempre s’emporta el tros gran del pastís”, matisa Miguel Tello, president de les associacions Sabadell en Xarxa i Ca n’Oriac Comerç.

De fet, les botigues de roba i calçat de Sabadell ingressen un 30% més que l’any anterior, com apunten els registres de Pulso. Segons una enquesta elaborada pel Diari –amb la participació d’una quarantena de comerços sabadellencs, una mostra de l’1,3% de botigues (sense tenir en compte els establiments d’alimentació)–, la moda és el sector que més rendibilitat treu a les rebaixes en els seus comptes anuals.

Només els mesos de descomptes d’hivern i estiu ja representen entre el 10 i el 30% de la xifra de negoci anual a la majoria (58,8%) d’establiments de roba i calçat. “És un sector que sempre ha tingut cues durant les rebaixes”, apunta Tello.

En tercer lloc, les botigues de tecnologia també facturen un 15% per sobre de l’any anterior. Uns bons números per al sector.

Fins a un 50% més de vendes

Quatre de cada deu botigues han aconseguit incrementar les seves vendes entre un 15% i un 50% respecte a un dia sense descomptes, tal com es desprèn de l’enquesta. “Aquests dies ens permeten continuar amb el cercle comercial: venem estoc sobrant de l’any i ens preparem per comprar nou gènere i després vendre’l”, apunta Porta. En termes generals, el període de rebaixes d’estiu i hivern representa entre un 10 i un 30% de la xifra de negoci anual a quatre de cada deu comerços. I fins a un 10% del total a dos de cada deu.

Només el 2,6% dels establiments enquestats ha decidit no aplicar descomptes. “Hi ha comerciants que no rebaixen l’estoc sobrant, sinó el gènere que tot just ha comprat. En el cas dels marxants, no acumulem estoc: venem el que hem adquirit el dia anterior”, apunta Núria Castillo, presidenta de l’Associació de Marxants de Sabadell.

Els contagis, un hàndicap

El comerç, però, no ha estat aliè a la Covid-19. L’increment dels contagis –només la setmana passada es van detectar 4.476 casos a la ciutat, la segona xifra més alta de tota la pandèmia– ha frenat els primers dies de rebaixes. L’afectació és doble: menys clients potencials a les botigues i comerciants confinats. Hi ha petites botigues que, de fet, no han pogut obrir durant l’inici de rebaixes perquè els propietaris han estat positius en Covid.

“Hi ha molts comerços amb personal malalt. I això dificulta tot el procés”, apunta Josep Maria Porta. Tot i això, la previsió és que la campanya agafi encara més embranzida durant les properes setmanes. “Les vendes es troben dins de la dinàmica prevista”, apunta. Des de l’Eix Comerç Creu destaquen que “la campanya s’ha vist molt influenciada pels contagis de Covid i el confinament domiciliari” de clients potencials, diu Montse Navarro. Després del petit impuls de Nadal, els comerciants esperen refer-se definitivament de la Covid.