L’Ajuntament es reuneix amb la Generalitat per demanar la residència al sud de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat s’han reunit aquest dimecres per abordar les necessitats residencials per a gent gran i persones amb discapacitat a la ciutat. La consellera d’Acció Social, Violant Cervera, ha fet balanç de la situació amb l’alcaldessa, Marta Farrés.

“Ha estat la primera trobada per parlar de la residència del sud. Fa molt temps que a Sabadell hi ha dèficit de places públiques a les residències de gent gran i necessitem avançar per donar-hi solució com abans millor”, ha expressar l’alcaldessa, Marta Farrés, sobre la reunió a la Generalitat.

El regidor de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha gestionat la trobada, on ell i el regidor municipal d’Acció Social, Eloi Cortés, també hi han assistit. “Farem de pont entre l’Ajuntament i la Generalitat per la residència del sud”, assenyalen des de Junts.