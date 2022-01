Detingut per robar cablejat elèctric de fanals de Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell va detenir dimecres a la tarda una persona que estava tallant cablejat elèctric dels fanals de la Ronda Santa Maria, a la Creu de Barberà. El presumpte autor del robatori ha deixat part del carrer sense il·luminació.

Enxampat in fraganti, al detingut se l’imputa un presumpte delicte de danys i per robatori amb força. La Policia Municipal de Sabadell recomana precaució a la via, ja que per culpa del robatori hi ha carrers que no tenen il·luminació.

Els robatoris de cablejat elèctric de fanals de la via pública es produeixen per a l’extracció de coure, un material que després és venut de forma il·legal.