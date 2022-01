En una àmplia entrevista concedida al Diari de Sabadell, el tècnic Pedro Munitis repassa la seva trajectòria futbolística – gairebé d’un compte de faves – i què s’ha trobat en la seva arribada a la banqueta del Centre d’Esports amb l’objectiu de redreçar el rumb a la lliga.

Munitis va substituir Antonio Hidalgo i el 23 de novembre dirigia el seu primer entrenament. “Des de fora coneixem el nivell futbolístic de l’equip, però no sabíem el que estava passant a dins, als budells del vestidor. Això és el més important. Arribàvem amb experiències similars a altres clubs. A vegades els jugadors intenten enfocar el problema pel seu cantó. Vam trobar un nivell de bloqueig general, tensió, falta de confiança, el fet afegit de no guanyar a casa… Per això el primer repte no era el resultat immediat sinó posar la primera pedra pel que volem construir. La clau de tot era actuar com un equip. Havia de primar el col·lectiu sobre el talent que segur té aquesta plantilla i la veritat és que el compromís de la plantilla és espectacular”, assegura el tècnic càntabre com a discurs general.

Ens parla de la seva experiència personal al Racing, el Madrid dels galàctics o l’Eurocopa del 2000 amb la selecció on va tornar boig a Lilian Thuram, un dels millors centrals de la selecció de França. També de la seva relació, no gaire positiva, amb el Sabadell de la temporada 14/15 i altres aspectes més personals. Munitis a tot cor.