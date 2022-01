El filial del CE Sabadell aconsegueix una treballada victòria davant del CN Terrassa (3-1)

Sens dubte un dels partits més treballats pels de Jordi López. Malgrat el resultat final, el conjunt arlequinat ha hagut de treure el millor de si mateix per a aconseguir els tres punts. Els visitants han sabut com complicar-li les coses al líder, però no han pogut retenir totalment les ofensives locals i han acabat caient en el Municipal d’Olímpia.

Durant la primera part, el partit ha estat totalment igualat. Els de Terrassa han impedit que el filial del Centre d’Esports desplegui tot el seu potencial ofensiu i el partit ha estat molt disputat en la meitat del camp. A més, l’ambient s’ha anat escalfant i ha hagut més d’un enfrontament entre jugadors de tots dos equips, reflectint una certa rivalitat i importància del partit.

Malgrat les dificultats que ha presentat el CN Terrassa, als 21’ el CE Sabadell s’ha avançat mitjançant Iker Hernández. No obstant això, a partir del gol no s’ha notat una diferència molt gran entre tots dos equips i, als 37’ el visitant ha aconseguit igualar el partit a través de Joan Pauls. El partit s’ha anat d’aquesta manera al descans, reflectint una total igualtat en el xoc.

En la segona meitat, el Sabadell ha pogut mostrar la seva millor versió i ha dominat molt més el partit. A poc a poc ha anat aconseguint aprofundir, donant un protagonisme clar a Iván Bustamante, qui s’ha mostrat clarament superior pel costat dret, i en una jugada d’aquest, ha arribat el 2-1 a través de Jaume Ramoneda, qui només ha hagut d’empènyer-la.

Ja per a sentenciar, als 73’ Pere Belmonte ha posat el 3-1 perquè el grup continuï en el més alt de la classificació amb 30 punts. El pròxim cap de setmana l’equip viatjarà per a disputar la jornada 14 davant del CE Berga.

