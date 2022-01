Aliança entre l’Ajuntament i la Generalitat per afrontar la transició energètica

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va visitar per primera vegada institucionalment Sabadell per reunir-se amb l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés. Les dues polítiques van ressaltar la importància de treballar en l’àmbit de la transició ecològica i energètica.

De fet, abans de ser a la sala de plens de l’Ajuntament per firmar el llibre institucional, la consellera Jorbà va visitar la depuradora de Sant Pau de Riu-sec, on conjuntament amb la depuradora del riu Ripoll s’han instal·lat plaques solars fotovoltaiques per funcionar amb un 21% d’energia neta d’autoproducció. Hi va ser també el director general d’Aigües Sabadell, Xavier Cabanillas, qui va presentar el projecte Biotop, per fomentar l’economia circular i millorar la qualitat de vida dels sabadellencs.

“Si hi ha un àmbit on no es pot fer política, és el de la transició ecològica i energètica”, va expressar l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a la sala de plens de l’Ajuntament. La consellera d’ERC va respondre en el mateix sentit: “És un moment de fer aliances. Se’ns acaben els recursos i hem de fer la transició energètica”.