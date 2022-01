L’empresa d’agricultura vertical més gran d’Espanya, Groots Urban Farming, acaba d’estrenar una nova planta de producció industrial de 4.000 metres quadrats a Martorell. Fins ara, la companyia cultivava alfàbrega, verdura asiàtica, enciam, menta, coriandre, entre d’altres, a una nau de Barberà per a fruiteries i supermercats. Tanmateix, s’ha quedat petita, tot i que hi tenen 30.000 plantes. La nau de Martorell té una capacitat gairebé catorze vegades més gran que la de Barberà del Vallès: hi caben unes 400.000 plantes. Així mateix, l’immoble disposa d’un sistema de cultiu optimitzat i un control de la humitat i del CO2 més eficaç.

A més, incorpora un software que ajudarà l’empresa a tenir més dades pel que fa al cultiu. “La nova nau ens permetrà augmentar la nostra producció. A més, podrem plantar nous cultius com els fruits vermells”, explica el sabadellenc Joaquim Bas, fundador de Groots, juntament amb els santcugatencs Alessandro Calcagno i Carlos Gómez.

Groots utilitza un mòdul creat amb impressores 3D que permet crear un sistema de cultiu vertical basat en torres modulars. Amb aquesta estructura, estalvien fins a un 90% d’aigua en relació amb l’agricultura tradicional i són 40 vegades més productius. La filosofia de la companyia és apropar al màxim el producte –herbes aromàtiques i verdures– al consumidor final que viu a les ciutats. Per accelerar el desenvolupament del projecte empresarial, va comptar amb el suport d’entitats com Netmentora, IQS i Ship2B.

Dit això, Groots Urban Farming ha tancat una ronda d’inversió de 2,2 milions d’euros per a l’adequació de la nova nau i per engegar un pla d’expansió nacional. La intenció de la start-up, creada el 2018, és tenir presència a supermercats de tot Espanya a finals del 2022–actualment té convenis amb Bon Preu, Ametller Origen, Veritas, Alcampo, Sorli, Plus Fresc i Cal Fruitós en establiments a Catalunya–. També té previst tancar un conveni amb una altra gran cadena.

Diferents línies de negoci

Seguidament, cal explicar que l’empresa té tres línies de negoci diferenciades. En primer lloc, Groots ven herba aromàtica a través d’una rèplica del cultiu vertical dins dels mateixos supermercats. Per tant, el client s’emporta la planta a casa. En segon lloc, ofereix safates amb la mateixa planta en embalatge de cartó. En tercer lloc, proporciona una línia de mix d’enciams. D’aquí a dos mesos encetarà una quarta línia, que tindrà a veure amb la tercera.

D’altra banda, Groots Urban Farming també està potenciant un nou invent. Es tracta d’un petit hort intel·ligent, fàcil d’utilitzar i amb un disseny pensat perquè s’adapti a qualsevol habitació de la casa. Està batejat com a Boombi i ja es pot comprar a través de la pàgina web www.boombigarden.com, tot i que també es pot adquirir a Amazon.

Boombi és una rèplica dels cultius que té Groots a les seves plantes de producció. “Hem començat a comercialitzar-lo tard per culpa de problemes logístics. Boombi és petit, però ajuda a començar en l’autocultiu. Està començant a tenir èxit”, exposa Bas. L’únic que s’ha de fer és posar aigua i nutrients i endollar-ho a l’electricitat per encendre el llum LED. El substrat orgànic, que és fibra de coco, es col·loca en cons i es fa la sembra de la llavor. En un mes i mig, creix i aleshores es pot collir.

Groots té un important vessant social. L’empresa ha contractat vuit menors estrangers no acompanyats per treballar a les seves naus de producció.