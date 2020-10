Creen un hort vertical intel·ligent per a cases

Un petit hort intel·ligent, fàcil d’utilitzar i amb un disseny pensat perquè s’adapti a qualsevol habitació de la casa. Aquest és l’últim invent, batejat com a Boombi, que llançarà Groots Urban Farming, l’empresa d’agricultura vertical més gran d’Espanya, que està ubicada a Barberà del Vallès. Aquesta firma es va crear l’any 2018 de la mà del sabadellenc Joaquim Bas i dels santcugatencs Alessandro Calcagno i Carlos Gómez.

L’objectiu d’aquests emprenedors era buscar formes eficients i sostenibles de conrear. Ho havien de fer a través de dos pilars fonamentals: les granges verticals i el cultiu a casa. Bas, que és enginyer químic, treballava com a comercial de venda de maquinària, Calcagno estava al departament de finances de Mango, i Gómez és enginyer civil i treballava a una central nuclear.

Però van deixar les seves feines. “Vam veure que l’agricultura tradicional, com està muntada ara, no és sostenible i estan sortint alternatives com el cultiu vertical”, explica l’emprenedor sabadellenc, que afegeix que països com els Estats Units i el Japó ja fa anys que estan treballant amb aquest mètode. Amb tot, van veure que els sistemes que existien es podien millorar.

Amb l’ajuda d’impressores 3D van aconseguir desenvolupar un mòdul, que permet crear un sistema de cultiu vertical basat en torres modulars. Amb aquesta estructura estalvien fins a un 90% d’aigua en relació amb l’agricultura tradicional i són 40 vegades més productius. Per accelerar el desenvolupament del projecte empresarial, Groots va comptar amb el suport d’entitats com Netmentora, IQS i Ship2B.

La filosofia d’aquesta empresa és apropar el màxim el producte – herbes aromàtiques i verdures– al consumidor final que viu a les ciutats. Per això, compta amb una granja vertical de 400 metres quadrats a Barberà. Des d’allà cultiven per a fruiteries de Barcelona alfàbrega, verdura asiàtica, enciam, menta, coriandre, entre altres.

Una rèplica per a les llars

Boombi és una rèplica d’aquesta granja. Ja es pot trobar a través de la plataforma de projectes creatius Kickstarter, amb l’objectiu que la gent pugui cultivar a casa. “És petit però ajuda a començar en l’autocultiu i a percebre que hi ha una alternativa, que no tingui por a aquest tipus d’agricultura hidropònica i vertical”, explica Bas. L’únic que s’ha de fer és posar aigua i nutrients i endollar-ho a l’electricitat per encendre la llum LED.

El substrat orgànic, que és fibra de coco, es col·loca en cons i es fa la sembra de la llavor. En un mes i mig, creix i aleshores es pot collir. Els usuaris de Boombi comptaran amb el suport dels experts de Groots per resoldre tots els seus dubtes i aconsellar-los sobre els temps i les condicions del seu hort.

