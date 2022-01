No ha tingut un bon inici d’any el femení gracienc en perdre per la mínima contra l’Almassora en la represa de la competició, precisament pel mateix resultat del partit d’anada i en circumstàncies idèntiques: després de remuntar tres gols en contra per igualar a 23 i acabar perdent pel gol decisiu del rival.

Les verd-i-blanques tenien dipositades moltes esperances a poder superar el segon classificat per no despenjar-se de la zona alta, tot i ser conscients que l’equip almassorenc seria un os dur de rosegar perquè només ha perdut dos partits. Quan aquest s’ha presentat només amb 9 jugadores a causa dels molts positius per Covid a la plantilla, possiblement ho han vist més factible, però les jugadores més determinants de l’Almassora (Iuliana Bivolaru i Ana Brenes) no han faltat a la cita i han estat, amb els 14 gols que han aconseguit, les peces principals en la victòria visitant.

El Gràcia no ha fet un bon partit. Davant un rival de més corpulència, li ha costat generar oportunitats de gol. El que trigava a assolir, l’Almassora ho solucionava amb més rapidesa i sense tants impediments. El dinamisme i la velocitat no han estat elements destacats en l’actuació de les gracienques i això ha minvat el seu rendiment. La desconnexió en alguna fase ha tornat a jugar en contra, especialment al final de la primera part (7 minuts sense marcar tot i una doble superioritat numèrica) quan el parcial 0-3 ha capgirat el marcador i ha establert l’11-12 del descans.

Malgrat que les sensacions no eren prou engrescadores per al conjunt de Carol Carmona, el partit ha avançat amb força empats a la segona part fins que el 20-20 ha donat pas al que semblava cop definitiu de l’Almassora (20-23). Encara hi ha hagut temps per recórrer a l’èpica i deixar l’enfrontament obert a tota opció amb els gols de Marina Tomàs, Cristina Calle i Alba Martín (23-23), però en el cara o creu l’Almassora ha encertat mentre que en l’intent de salvar un punt, el Gràcia no ha tingut altra opció que el llançament a la desesperada que ha sortit desviat.