Tampoc. La visita de l’Handbol Banyoles semblava una bona oportunitat per trencar la desastrosa trajectòria arlequinada, sumar els primers punts de la temporada i manteniu viu un alè d’esperança. El Creu Alta Sabadell ho ha tingut a tocar, però una vegada més ha caigut en les seves tradicionals desconnexions en el tram decisiu i ha encaixat una dolorosa derrota (23-27) que el deixa encara més enfonsant a la cua de la taula de Primera Nacional.

Res feia sospitar aquest advers desenllaç després d’uns primers minuts pletòrics del conjunt dirigit per Ramon Salmurri. El seu equip ha sortit molt endollat, amb una gran pressió defensiva i transicions ràpides i també molt efectives en atac. Això s’ha traduït en un 4-1 inicial i l’avantatge ha augmentat fins als sis gols. Semblava que seria el dia. Però del 7-2 s’ha passat al 7-6 i han començat els problemes. El H. Banyoles, que també lluita per la permanència, ha sabut trobar escletxes en la defensa local per arribar al descans amb més igualtat (11-10).

S’ha mantingut aquesta tònica d’equilibri a l’inici de la segona meitat. Alternances i bona resposta del Creu Alta per mantenir la iniciativa en el marcador. Fins que l’equip banyolí ha aconseguit posar-se per davant. Llavors s’ha notat el feble estat anímic dels arlequinats, que han malbaratat diverses situacions de superioritat numèrica de manera desesperant. En canvi, el Banyoles, amb ofici, ha sabut administrar el seu avantatge fins al final del partit per endur-se dos punts d’or. A falta d’un partit per acabar la primera volta, el conjunt sabadellenc continua sense puntuar i la salvació sembla una quimera. De totes maneres, ningú pot negar l’esforç i constància del tècnic i jugadors en cada partit.