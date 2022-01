‘Els Pastorets’ de Sabadell es refugien en una nau de Sallarès Deu

“L’antic local queia a trossos, literalment”. Així de contundent explica una persona de la Joventut de la Faràndula en quina situació es troba encara l’espai d’emmagatzematge que ha fet servir fins ara la companyia de teatre. I és que des d’aquest cap de setmana, la Joventut ha començat a utilitzar una nau de l’antic conjunt fabril Sallarès Deu al mateix barri, cedida per l’Ajuntament, com a solució d’urgència i temporal a una situació que ja era insostenible, tal com reconeixen fonts de les dues bandes. El local actual també és municipal.

Per això, des d’aquest cap de setmana hi ha moviments d’entrada i sortida a Sallarès Deu, de propietat municipal, perquè la Joventut de la Faràndula hi està dipositant els decorats d’Els Pastorets, que tot just ha acabat les seves funcions. L’entrada i sortida de persones va cridar l’atenció diumenge de l’Associació de Veïns de Gràcia, que alertava, en primer lloc, d’una ocupació de l’espai en desconèixer aleshores que es tractava de membres de l’agrupació teatral que tenien permís per entrar-hi.

Tant el consistori com l’entitat coincideixen que d’entrada la solució és provisional i paral·lelament “s’està treballant per trobar una solució adequada”, apunten des de l’Ajuntament. La intenció és trobar un espai que permeti a la Joventut desar de forma adequada els decorats d’un any per a l’altre. De moment, com que Sallarès Deu té diferents naus i les primeres obres es faran en una d’elles a partir dels pròxims mesos, les dues parts guanyen temps per resoldre aquesta situació.

Condicions inadequades

La Joventut de la Faràndula utilitzava fins ara un local on “hi havia perill per a tothom, el sostre queia a trossos i quan plovia s’inundava”. “S’ha hagut de llançar bastant material”, reconeixen fonts de l’organització. L’espai utilitzat fins ara és al mateix barri de Gràcia, a tocar de l’estació d’FGC. I a la mateixa zona d’on es troba Sallarès Deu, una solució provisional i d’urgència que el consistori ha ofert a petició de l’entitat per poder desar els decorats.

Aquesta antiga fàbrica és un lloc idoni per guardar aquest tipus de material perquè es tracta de peces de grans dimensions, tant d’amplada com d’alçada, i les característiques de la fàbrica responen a aquestes necessitats. Com que es tracta de material dels decorats d’Els Pastorets’, vol dir que s’hi emmagatzemen elements icònics com l’olla de l’infern, els arbres del bosc nevat i el tenebrós, i plafons laterals de cases, entre d’altres.