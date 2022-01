Només un psicòleg municipal per a 44.220 joves de Sabadell

L’augment d’ansietat, dels trastorns de conducta alimentaris o de les tempatives de suicidi entre joves han posat l’alerta en la salut mental. Per atendre les conseqüències de la pandèmia entre el col·lectiu d’edat, el maig de 2021 l’Ajuntament de Sabadell va posar en marxa una prova pilot amb una psicòloga pública per assessorar emocionalment sabadellencs d’entre 12 i 29 anys. Per a 2022, la regidora de Joventut, Marta Morell, ha anunciat que “el servei es consolida”.

Ara bé, Sabadell només disposa d’una psicòloga pública per atendre els joves, amb tres hores de dedicació setmanals. L’abast del servei municipal contrasta amb la població del col·lectiu d’edat a la ciutat. Hi ha més de 44.200 sabadellencs que tenen entre 12 i 29 anys, segons les darreres dades de l’Idescat, de l’1 de gener de 2020.

Durant els 8 mesos que es va posar en marxa la prova pilot de la piscològica municipal, a l’Oficina Jove del carrer Blasco de Garay, es van atendre 41 joves, de forma presencial o telemàtica. Les consultes més habituals van estar relacionades amb el control de l’ansietat i la gestió de les emocions, trastorns de conducta alimentaris i baixa autoestima.

Sobre les només tres hores setmanals de servei de psicologia municipal per a joves, Morell apunta que es podrien ampliar en cas que la demanda de sol·licituds augmenti: “Ara de moment no cal, no tenim llistes d’espera enormes. Però si detectem que venen més joves, haurem de donar-hi resposta”.

Per a moltes famílies, els psicòlegs privats són l’única opció a recórrer per assitir els seus fills adolescents, ja que les visites del departament de Salut comporten llargues esperes de mesos. Les tres hores setmanals de psicòloga municipal, però, tampoc podrien donar resposta a les necessitats actuals.

Petició per ampliar hores

ERC considera que l’atenció psicològica als joves és una bona opció, però que cal ampliar-ne la cobertura: “És un bon servei que vam proposar des del nostre grup municipal, però creiem que falten més hores. Tres a la setmana no en són suficients, òbviament”, lamenta la regidora Glòria Llobet, membre de Jovent Republicà.

Per altra banda, creuen que cal més difusió del servei: “Falten més mitjans perquè tota la població jove de Sabadell sàpiga que existeix”, recalca.

En el mateix sentit, Sabadell En Comú Podem exigeix a l’Ajuntament de Sabadell que ofereixi el servei especialment dirigit per als joves d’entorns socials desafavorits.“La qualitat de la salut mental no hauria de dependre del poder adquisitiu per poder pagar un servei psicològic”, afirma la coordinadora de la formació, Marta Salido.