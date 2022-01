Entusiasme i escepticisme per les obres al Passeig de Sabadell

El Passeig tal com el coneixem ja és el passat. Les màquines i els operaris prenen com a escenari el passeig de la Plaça Major des d’avui i durant nou mesos. Els comerciants tenen bones expectatives amb el nou Passeig, que han puntuat amb un 8 de mitjana, segons es desprèn d’una enquesta elaborada pel Diari –amb una mostra del 47,8% dels negocis implicats–.

La percepció entre els comerciants que ho viuen en primera línia és compartida: estan satisfets que finalment comenci el projecte per remodelar la zona, però assumeixen que durant les obres hi haurà una afectació sobre les seves butxaques, especialment per als bars i les seves terrasses: “Qui vol prendre una cervesa amb el soroll i la pols de les màquines al davant? Ningú”, apunta Ángeles Vázquez, propietària del bar Andana. Més d’una vintena d’establiments comercials es veuran directament afectats per les obres.

Data límit: 15 octubre

Una de les principals preocupacions és que el termini d’obres s’allargui més enllà del 15 d’octubre, quan està previst que el nou Passeig vegi la llum definitivament. De fet, el 73% dels comerciants es mostren escèptics amb aquesta data. “S’allargarà. Les obres sempre s’allarguen”, apunta Pere Monistrol, propietari de la botiga de fotografia del Passeig.

Amb el record de les obres de perllongament d’FGC encara molt present, que es van allargar pràcticament una dècada, els comerciants es miren de reüll el nou Passeig: “Les obres del Metro del Vallès ens van enfonsar. Durant sis mesos, al bar només entrava la pols”, recorda la propietària del bar Andana.

Qui més qui menys, els comerciants compten amb una petita davallada en els seus ingressos mentre el Passeig estigui aixecat. L’accés als establiments i el pas de vianants està garantit –només s’actua a l’eix central del Passeig–. Però coincideixen que les obres “sempre afecten”.

Tot i això, alguns comerciants han aplaudit que la remodelació es faci en tres fases diferents per minimitzar els perjudicis. “Així no es veurà un tram d’obres gaire extens, i l’afectació al comerç serà menor”, considera Mariona Pons, mestressa de Casa Traveria.

Reforç al comerç local

Que el Passeig necessitava un rentat de cara és una opinió unànime del sector comercial. Amb el record de l’antic Passeig, no tenen cap dubte que la remodelació era més que necessària. “Ara, al Passeig li falta personalitat”, considera Àngels Fàbregues, propietària de La Llar del Llibre. “Interessa que torni a ser una zona d’estada i per passejar-hi”, apunta Mariona Pons. Hi coincideixen Vázquez i Monistrol, que apunten que la vida comercial ara s’ha traslladat a la Rambla.

Malgrat l’impacte inicial de les obres, una ampla majoria (80%) dels enquestats consideren que la inauguració del nou Passeig serà un impuls per als seus negocis i per rellançar la marca Sabadell. “Era necessària una reforma, serà positiu per a tothom”, exposa Jordi Llop, propietari de la Farmàcia Llop. Des d’avui, els comerciants compten els dies que queden perquè el Passeig deixi de ser un esbós i sigui una realitat.