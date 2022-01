Sabadell dona visibilitat al seu Servei de Mediació Comunitària

El dia 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació per fomentar la cultura de la pau i del diàleg i les formes alternatives de gestió de conflictes. La mediació és un procediment que facilita el diàleg i la presa d’acords entre les persones. Al llarg d’aquesta setmana, del 17 al 21 de gener, el Servei de Mediació Comunitària surt al carrer per apropar-se als barris de la ciutat. Amb aquesta iniciativa es vol donar visibilitat i divulgar la mediació com a procés pacífic de diàleg per a la gestió dels conflictes.

La tinenta d’alcaldessa de Participació, Marta Morell, ha destacat que “el Servei de Mediació és una alternativa a la via judicial. Estem fomentant la cultura del diàleg sense haver de passar per jutjats”, ha afirmat Morell.

Per la seva banda, l’advocada i membre de la comissió de Mediació i Resolució alternativa de conflictes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, Irene Sanagustín, ha explicat que “el principal objectiu del servei és fomentar la mediació entre la ciutadania. Ens arriben molts casos des de la via judicial, sobre tot en temes de dret de família. Iniciem els procediments de cara a aconseguir resoldre un conflicte judicialitzat des de la via de la mediació”.

Durant aquesta setmana, es convidarà la ciutadania a asseure’s i parlar amb les mediadores del servei que facilitaran tota la informació sobre la mediació. Aques servei estarà ubicat als mercats municipals, a la Plaça del Pi i a l’Eix Macià.

Des de l’any 2006, l’Ajuntament de Sabadell ofereix a la ciutadania la mediació com a servei públic i gratuït a través del Servei de Mediació Comunitària (SMC), amb la col·laboració del Programa de Mediació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. Al llarg del 2021, el Servei de Mediació ha atès un total de 518 persones de

215 sol·licituds de mediació.

D’aquestes sol·licituds, 182 han tancat un procés de mediació amb un resultat favorable del 73% front el 27% de desfavorables. Els acords presos al llarg de l’exercici han beneficiat 2.133 persones.