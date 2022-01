Pot ser un cas únic a l’esport. El primer equip de tennis de taula del Club Natació Sabadell, que competeix a la Divisió d’Honor masculina, s’ha vist ‘obligat’ a alinear un jugador de 10 anys, d’edat benjamí, aquest cap de setmana a la categoria de plata estatal.

El benjamí Quim Barberà Soler, número 3 de Catalunya i número 13 d’Espanya de la seva categoria, es va llevar aquest diumenge al matí amb tota la il·lusió del món per anar a jugar a Sabadell amb el seu equip el partit de Segona Territorial contra el Vilanova del Camí. Però el positiu per Covid del tercer jugador de Divisió d’Honor el mateix diumenge va fer que, Barberà, passés de jugar a Segona Territorial a fer-ho a Divisió d’Honor contra l’Alzira, club amb un gran potencial esportiu i que es troba a la part alta de la classificació, a més de tenir la primera plantilla a Superdivisió.

Com que els equips del C.N. Sabadell de Primera, Segona i Tercera Nacional havien jugat dissabte, cap d’aquests palistes de més edat i, òbviament, de molt més nivell, no podien jugar diumenge perquè la normativa només permet disputar un partit per cap de setmana. L’opció més ràpida i viable era que algun dels nens, amb llicència estatal, i que estigués a Can Llong, jugués i completés l’equip de Divisió d’Honor per caure en la incompareixença en aquesta categoria. I així va ser. El Club va perdre 2 a 4 contra l’Alzira, que a la primera volta ja havia guanyat als sabadellencs per 5 a 1.

El Club Natació Sabadell, amb 14 equips de tennis de taula i els primers equips a Divisió d’Honor, Primera Nacional, dos equips a Segona Nacional i un Tercera Nacional, va haver de posar el jove benjamí Quim Barberà, a Divisió d’Honor jugant contra Libre Sancho, durant molts anys competint a Superdivisió. Una nova experiència i fets que estan succeint en el món de l’esport en la pandèmia del coronavirus.