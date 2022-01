Bequen dos sabadellencs perquè investiguin sobre l’Alzheimer i la intel·ligència artificial

Dos investigadors sabadellencs, Marc Suárez-Calvet i Alejandro Turpin, han obtingut una beca de la Fundació la Caixa per cursar els seus postdoctorats al BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundació Pasqual Maragall i a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), respectivament. Suárez-Calvet investigarà sobre factors que poden rejovenir el cervell a l’hora de tractar l’Alzheimer i Turpin sobre alternatives energèticament eficients en l’aplicació de la intel·ligència artificial.

Aquests joves talents reben l’ajuda en el marc del programa de beques de postdoctorat Junior Leader, que ha concedit un total de 45 beques el 2021 a investigadors excel·lents que duran a terme els seus projectes en universitats i centres de recerca de referència d’Espanya i Portugal.

Suárez-Calvet investiga sobre l’Alzheimer

L’envelliment és el principal factor de risc de la malaltia d’Alzheimer, i s’ha demostrat en estudis amb ratolins que existeixen factors sanguinis que poden tenir la capacitat de rejovenir el cervell. Tot i així, es desconeix si aquests factors sanguinis també existeixen en humans. L’objectiu del projecte és identificar en la sang humana factors que puguin rejovenir el cervell i que, per tant, puguin convertir-se en dianes terapèutiques per a la malaltia d’Alzheimer i altres malalties relacionades amb l’edat.

S’identificaran aquests factors sanguinis amb una estratègia molt innovadora. Es calcularà l’edat cerebral d’un individu mitjançant un escàner cerebral i es definirà un grup que tingui una edat cerebral molt més jove de l’esperat per la seva edat cronològica i, viceversa, un grup que tingui una edat cerebral molt més avançada de l’esperat. S’investigarà si la sang d’aquests dos grups extrems presenta diferències en la composició de petites molècules denominades metabòlits. La hipòtesi és que aquests metabòlits sanguinis poden influir en l’edat biològica del cervell.

Nascut a Sabadell l’any 1979, és neuròleg clínic especialitzat en la malaltia d’Alzheimer i en malalties neurodegeneratives. Recentment, ha estat guardonat amb la prestigiosa Starting Grant del Consell Europeu de Recerca i és director de grup en el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundació Pasqual Maragall. També visita a pacients amb demència a l’Hospital del Mar.

Graduat en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en bioquímica per la Universitat de Barcelona (2004), va realitzar la residència en neurologia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 2009. Des del 2012 al 2017, va treballar en el laboratori del Prof. Haass, a Munic, on va desenvolupar biomarcadors microglials per a la malaltia d’Alzheimer, la qual cosa va donar lloc a diverses publicacions en revistes d’alt impacte. El 2017, va rebre una beca de recerca clínica de l’Hospital Nacional de Neurologia i Neurocirurgia de Londres. També ha rebut beques de recerca de la Universitat de Harvard (2008) i la Universitat de Göteborg, Suècia (2018-2020).

Turpin investiga sobre intel·ligència artificial

Des de la identificació de tumors en imatges mèdiques fins als cotxes autònoms, no hi ha dubte que la intel·ligència artificial (IA) està revolucionant la nostra societat. Tot i així, l’ús cada vegada més estès de la IA comporta una enorme demanda de recursos computacionals, amb el corresponent augment del consum d’energia. Això, juntament amb un inevitable procés en dos passos en el qual el processament de dades se separa del registre d’aquests, porta a la comunitat a buscar alternatives energèticament eficients, escalables i integrables en les quals els càlculs es realitzin dins del hardware.

L’objectiu del projecte és explorar un nou paradigma per al disseny i la implementació d’algorismes d’IA directament en el hardware, on els càlculs es realitzen a la velocitat de la llum mitjançant sistemes òptics. La llum i la fotònica proporcionen formes naturals de realitzar càlculs d’una manera eficient, amb un baix consum i amb una latència efectivament nul·la. S’utilitzaran sistemes làser compactes, holografia i tecnologies de detecció òptica avançades per crear xarxes neuronals fotòniques que aprofitin la propagació de la llum per dur a terme tasques intensives de processament d’imatges. Aquesta estratègia obrirà noves vies per a les operacions d’obtenció d’imatge intel·ligents, que poden tenir profundes repercussions en la societat revolucionant camps com la microscòpia o la visió artificial.

Nascut a Sabadell el 1988, és doctor en física per la Universitat Autònoma de Barcelona. A més de científic, és empresari, expert en visió per ordinador i intel·ligència artificial.

Ha treballat com a científic en el centre de recerca Caesar (Alemanya), l’Institut Leibniz de Tecnologies Fotòniques (Alemanya) i la Universitat de Glasgow (Escòcia), a més d’haver estat investigador visitant a la Universitat Politècnica de Darmstadt (Alemanya), la Universitat Macquarie (Austràlia) i la Universitat Nacional d’Austràlia. Ha rebut les beques Alexander von Humboldt (2017, Alemanya) i Lord Kelvin / Adam Smith (2019, el Regne Unit) i guardons com el Premi Justinià Casas a la millor tesi doctoral en òptica (2018), el Premi Extraordinari de Doctorat en Física de la UAB (2018) i el Premi Enrique Fuentes Quintana a la millor tesi doctoral en arquitectura, enginyeria, matemàtiques i física d’Espanya (FUNCAS, 2017).

El seu lideratge ha estat reconegut internacionalment, com en la secció de destacats de la revista Science o en ser triat entre els millors revisors en física per Publons (2019).

Beques Fundació La Caixa

El programa de beques de la Fundació ”la Caixa” és el més important dels que promouen les entitats privades d’Espanya i Europa, tant pel nombre de beques convocades com per la varietat de les disciplines. L’objectiu d’aquests ajuts, als quals l’entitat ha destinat 11,28 milions d’euros el 2021, és retenir talent local d’excel·lència, i atraure investigadors estrangers oferint-los salaris competitius i oportunitats complementàries per a la capacitació en habilitats transversals.

Programa de postdoctorat Junior Leader

Cofinançat per la Comissió Europea a través de l’Acció Marie Skłodowska-Curie COFUND en el marc d’Horitzó 2020, aquest programa està destinat a la contractació d’investigadors excel·lents de qualsevol nacionalitat que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol o portuguès en les àrees de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l’enginyeria i les matemàtiques.

Aquestes beques de postdoctorat, que tenen una durada de 3 anys i una dotació de 305.100 euros per beca, inclouen un programa de formació complementària la finalitat de la qual és consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent com a opció de futur professional, tractant temes com el lideratge, la resolució de conflictes o la comunicació.

A aquesta convocatòria s’han presentat més de 700 persones per optar a una de les beques. Dels 45 investigadors seleccionats, 20 són espanyols (de 14 províncies diferents) i 25 estrangers (procedents de 14 països).