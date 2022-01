La Crida reivindica haver obligat el Govern a revisar el contracte amb Smatsa

La Crida reivindica haver obligat el Govern municipal a fiscalitzar el contracte amb l’empresa Smatsa, que una comissió jurídica de l’Ajuntament analitzarà si cal rescindir o no. El grup municipal acusa els socialistes de tenir “una conxorxa des de fa massa temps” amb la companyia i de “desatendre l’obligació com a administració” a l’hora de revisar el compliment dels serveis de neteja i recollida de residus. El juliol del 2021, la formació va interposar una demanda al contenciós administratiu per aquests motius.

Segons la Crida, els serveis jurídics de l’Ajuntament han emès un informe per revisar el contracte amb Smatsa i estudiar si cal anul·lar-lo o no. Asseguren que han necessitat “dos anys i tres intents” per instar el Govern municipal a iniciar aquesta revisió d’ofici del contracte.

L’adjudicació del contracte a Smatsa, duta a terme l’any 2012 i vigent fins al 2027, és una de les peces del cas Mercuri. De fet, és un dels judicis pendents de l’exalcalde Manuel Bustos, en què, juntament amb altres funcionaris i exdirigents de la companyia, es dictarà sentència sobre si hi va haver irregularitats en l’adjudicació, prevaricació, tràfic d’influències o suborns.

“El PSC ha allargat el procés per no fiscalitzar el contracte, tot i que sabien que s’hi veurien abocats des de fa molt de temps, ja que l’informe del secretari de l’any passat ja els indicava que havien d’iniciar una revisió d’ofici”, assegura el regidor de la Crida Lluís Perarnau.

La Crida exigeix al Govern que “es posi a treballar” per preveure “el que vindrà” i assegurar la continuïtat dels treballadors i del servei de recollida de residus. També demanen que es reactivi la comissió de seguiment del contracte per rebre informació sobre la gestió de Smatsa. “Aquest és, des del seu inici, l’anunci d’una mort anunciada, i el PSC ha de resoldre el que va provocar amb les seves males pràctiques”, conclou la regidora Nani Valero.

Segons dos estudis externs encarregats pel Govern, l’Ajuntament hauria de pagar més de sis milions d’euros per rescindir el contracte amb Smatsa.