Què ha de fer l’Ajuntament de Sabadell amb l’empresa de la neteja i la recollida de residus Smatsa? S’haurien de trencar les relacions i rescindir el contracte? A quin preu? Són pregunten que s’arrosseguen des de fa anys i que han passat per tres governs diferents. L’adjudicació del contracte –uns 20 milions d’euros anuals fins el 2027– està sent investigat en el marc del Cas Mercuri per presumptes irregularitats i, a banda, hi ha dubtes sobre si Smatsa fa la feina que toca (i per la qual cobra).

En aquest context, el Govern municipal ha encarregat dos estudis externs per valorar si rescindir el contracte seria legal i quant costaria. Segons ha pogut saber el Diari, a dia d’avui, l’Ajuntament hauria de pagar entre 6,6 i 13,6 milions d’euros, una factura considerable per a les arques municipals: en el pitjor dels casos, la compensació equivaldria al cost de netejar els carrers durant tot l’any 2021.

Els estudis es van demanar després que la Crida instés a l’Ajuntament a revisar el contracte d’ofici –el que podria portar a anul·lar la concessió–. Davant d’això, una majoria de grups municipals van demanar un informe per valorar-ne les conseqüències per pronunciar-se sobre el model de gestió de la recollida de residus i la neteja.

Quatre escenaris, quatre preus

Un dels estudis –l’econòmic– planteja quatre escenaris possibles en relació a posar punt i final a les relacions entre l’Ajuntament i Smatsa. Es detalla el preu a pagar en cadascun dels supòsits:

En el cas que l’Ajuntament decidís municipalitzar el servei –és a dir, netejar i recollir les escombraries amb els recursos locals–: una forquilla d’entre 7,4 i 13,6 milions d’euros.

Si Smatsa no compleix amb el contracte de forma evident –no es presten els serveis pels que cobra–, i així ho avala un informe tècnic i el ple municipal: entre 6,6 i 11,7 milions d’euros.

Si el contracte es declarés nul per defectes en la concessió: una forquilla d’entre 9,6 i 10,9 milions d’euros.

En el supòsit que l’empresa es declari en fallida i insolvent, l’Ajuntament hauria de desemborsar 6,6 milions d’euros.

De què depèn que la compensació sigui més o menys elevada? En els tres primers casos s’ha contemplat un escenari favorable i un desfavorable per a l’Ajuntament. S’han comptabilitzat possibles compensacions a Smatsa per perjudicis, riscos o danys patrimonials, que oscil·len entre els 855.000 i 2,7 milions d’euros.

D’altra banda, el Govern anterior va portar l’empresa davant dels jutjats per haver facturat serveis no realitzats. Es van reclamar 3,5 milions d’euros corresponents als exercicis 2014, 2015 i 2016. Si la justícia dona la raó a l’Ajuntament, i obliga a Smatsa a retornar els diners, el cost de l’operació seria menor.

“Seria un abús de dret”

A banda de l’impacte econòmic, un informe jurídic desaconsella canviar la gestió i anul·lar el contracte, tal com defensava la Crida. “Seria un acte contrari a la més elemental bona fe i un abús de dret“, assenyala el text, a què ha tingut accés el Diari. L’estudi és taxatiu respecte a donar nous passos en aquesta línia i considera que buscar la nulitat del contracte és una via que hauria de quedar “vetada”.

Què passarà a partir d’ara?

Els informes no tenen un caràcter vinculant. En el ple municipal del febrer, s’autoritzarà a una comissió jurídica de l’Ajuntament perquè analitzi el contracte entre Sabadell i Smatsa. L’equip tècnic valorarà els diferents escenaris i es pronunciarà sobre què s’ha de fer a partir d’ara. Un cop es tinguin les conclusions –en els propers mesos– , el ple municipal prendrà una última decisió sobre Smatsa.

Fonts municipals asseguren que “respectaran” el criteri dels tècnics de l’Ajuntament però assenyalen que la factura a pagar per liquidar les relacions amb Smatsa “afectarien greument les finances de l’Ajuntament” i “hipotecarien el futur de la ciutat”. Des del retorn dels socialistes al Govern sabadellenc, l’executiu ha defensat esperar que la justícia es pronunciï sobre el contracte, investigat dins del Cas Mercuri. “L’Ajuntament de Sabadell i el govern no farà cap compadreo amb empreses ni tampoc es dedicarà a perseguir-les“, afirmava l’alcaldessa en una entrevista amb el Diari.

El judici per suposada corrupció en l’adjudicació del contracte d’Smatsa –realitzat el 2012 per part del govern de Manuel Bustos– s’hauria de celebrar al llarg del 2022, segons les previsions.