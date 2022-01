Córrer per recaptar fons contra el càncer

“L’any 2016, al meu pare li van detectar un càncer als pulmons. A partir de llavors tot va canviar”, explica el trailrunner David Fuster. Una vivència personal que amb el pas dels anys, i després de “canviar els hàbits d’alimentació i perdre bastants quilos, n’havia arribat a pesar més de 100”, exclama, l’ha portat a calçar-se les vambes per bolcar-se en la lluita contra el càncer i posar el seu granet de sorra a través d’Oncolliga Girona.

És per aquest motiu que el pròxim diumenge aquest gironí, resident a Palafrugell, iniciarà amb La Llanera Trail un repte de 12 maratons, una cada mes durant aquest any, per recaptar fons contra la malaltia.

Fuster assegura que tots els diners que es puguin recaptar amb sorteigs de roba esportiva i àpats, entre altres iniciatives per aconseguir un nombre més elevat de fons, aniran destinats a una fundació que és “un referent per a malalts i familiars. Recordo que a l’hospital hi havia material que venia d’ells”.

La cursa per muntanya de Sabadell, la Vallès Drac Race, la Marató de les vies verdes, la Molló Trail, l’Oncotrail de Girona o la Trans Gavarres són algunes de les cites que ja estan marcades en vermell al calendari: “Ja m’han dit que m’oblidi de fer temps i marques. No tindré un pic de forma i el gran objectiu és mantenir un estat òptim de forma per arribar al desembre, amb l’ajuda de tothom, entre ells, la meva parella i el preparador”, somriu.

Sobre La Llanera Trail, David Fuster només té elogis cap a l’organització, a qui agraeix “totes les facilitats”, com la possibilitat de sortejar un dorsal entre els seus seguidors al perfil d’Instagram: “He pagat el meu dorsal. S’han portat molt bé i tinc moltes ganes que arribi el diumenge per estar a la línia de sortida de l’Ajuntament de Sabadell. He mirat el perfil i entre els participants hi haurà una bona guerra”, analitza.

Més de 900 ‘trailrunners’, presents a La Llanera

L’edició del 2022 tornarà a ser un èxit de participació, amb més de 900 trailrunners a la línia de sortida d’aquest diumenge. Tres anys després, l’Ajuntament tornarà l’epicentre d’una cursa per muntanya que any rere any continua guanyant adeptes entre els sabadellencs i trailrunners d’arreu del Vallès, cridats per conèixer el Rodal de Sabadell.