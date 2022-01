Sabadell preveu 60.000 euros per a la gatera municipal, entre crítiques dels animalistes

Sabadell reserva 60.000 euros per construir una gatera municipal. Els pressupostos municipals d’aquest any inclouen una partida per adequar unes instal·lacions per atendre els més de mil gats ferals que viuen als carrers de la ciutat. No hi ha data fixada al calendari. Tampoc encara s’ha decidit la ubicació d’aquestes instal·lacions. A hores d’ara, s’està redactant el projecte que definirà quan, com i on.

“És urgent que s’habiliti ja la gatera”, reclamen els alimentadors de gats de carrer i voluntaris de Progat. “A Sabadell malviuen més de mil gats als carrers, als horts, fàbriques, descampats…”, apunten. Segons les últimes dades oficials, a Sabadell s’han detectat 104 colònies i un total de 1.300 gats de carrer.

Els animalistes alerten que “necessiten refugis per viure dignament i no passar fred, medicines i atenció veterinària” i sostenen que molts “acaben morint”. Els voluntaris acusen l’Ajuntament d’incomplir la llei de Protecció d’Animals, una crítica que fonts municipals desmenteixen: “Sabadell compleix la llei catalana i controla la població de gats salvatges mitjançant l’esterilització”, subratllen. Les mateixes fonts apunten que enguany “es dobla el pressupost” en aquest àmbit.

18 ‘cathotels’

Sabadell disposa de 18 cathotels per allotjar gats de carrer. Es tracta d’unes estructures per acollir les colònies de gats ferals. Les quatre primeres les va instal·lar l’entitat Progat Sabadell el 2019 gràcies a la subvenció del projecte Construint Ciutat. L’any passat se’n van començar instal·lar 14 més, que “es distribuiran a diferents punts de la ciutat”, apunten fonts municipals.

En total, Sabadell tindrà fins a 18 allotjaments per a aquests animals. La funció dels cathotels és donar aixopluc als animals i “endreçar les colònies”. També s’han distribuït una quinzena de jocs de menjadores i abeuradores de gats. Progat és l’encarregada del control d’aquestes colònies, que es realitza pel mètode CER: captura, esterilització i retorn a la colònia.