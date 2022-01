Ciutadans reclama posar en marxa el projecte del Parc de Can Rimbles

El grup municipal de Ciutadans reclama la recuperació del projecte del Parc de Can Rimbles. La formació considera que “aquest futur parc té potencial” i demana que es posi en marxa la seva execució.

El regidor José Luis Fernández considera que es tracta d’una zona verda entre els barris de Sol i Padrís i Nostra Llar i el riu Ripoll que “ha de dignificar una zona degradada i abandonada amb molt potencial”. Segons el regidor, “serà un indret perfecte per la pràctica d’esport i l’esbarjo dels ciutadans”.

El projecte, impulsat per l’associació de veïns de Sant Oleguer-Sol i Padrís al costat de diverses entitats locals, va obtenir un pressupost de 150.000 euros per a instal·lar una zona d’esbarjo per a gossos i un aparcament de vehicles. Aquesta inversió suposava només un punt de partida per a la històrica aspiració veïnal de recuperar un espai de 17 hectàrees com a gran zona verda vinculada a l’esport per beneficiar a una part de Sabadell amb una alta densitat demogràfica. Segons afirma Fernández, “ni l’anterior govern separatista ni l’actual socialista de Farrés han fet res per fer realitat el Parc de Can Rimbles”.

José Luis Fernández afegeix que el projecte de Can Rimbles és “una peça essencial per a l’anell verd de Sabadell que proposa Ciutadans”, una iniciativa que pretén connectar tots els espais verds de la ciutat (Parc Catalunya, bosc de la Concòrdia, el jardí de l’Amistat, el parc dels Aigües, el parc de la Romeua, el parc del Nord, el bosc de Ca Deu) i crear un gran parc fluvial al Ripoll, des de la Clota a Ca Rimbles i el marge esquerre del riu, així com recuperar els boscos de Castellarnau i Can Feu.