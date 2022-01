La Llanera Trail torna amb força: 983 inscrits

La cursa per muntanya per excel·lència de Sabadell tornarà, dos anys després, aquest diumenge a la plaça del Doctor Robert. La Llanera Trail, organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell, celebra una sisena edició –la darrera va ser virtual– de rècord: prop d’un miler de trailrunners seran a la línia de sortida per recórrer senders, corriols i laberints del Rodal de Sabadell: “Amb la Covid-19 no sabríem com respondria la gent, estàvem a l’expectativa per veure quina resposta ens trobaríem. Estem molt contents i alhora també sorpresos. L’edició més nombrosa havia superat per poc els 700 dorsals i sembla que enguany tindrem sol i no ens farà vent”, celebra David Fernàndez-Oliver, membre de l’organització.

Aquest èxit de convocatòria s’explica per la gran novetat d’enguany, en què s’introduirà una nova distància de tretze quilòmetres a les ja habituals de la marató i la mitja marató, detalla Fernàndez-Oliver: “Són més de 300 corredors que molts d’ells no es veien en cor de fer la mitja o que simplement tenien ganes de córrer pel Rodal. Amb aquesta distància, el que volem és arribar al màxim de gent possible. Siguin 13, 21 o 43 quilòmetres, per a nosaltres tots són corredors iguals”.

Si això és la novetat, la gran sorpresa són els 248 corredors –només han quedat dos dorsals per penjar el cartell de sold out–que a les nou del matí seran a la línia de sortida per recórrer els 43 quilòmetres de la marató. Una distància només a l’abast dels participants més ben preparats per fer front al bucle del Puig de la Creu: “Jo com a corredor habitual sé el que costa preparar-se per poder fer una marató. És una dada sorprenent que ens fa estar orgullosos del circuit definit, que ens diu que ha agradat”.

El track d’enguany per als valents de la marató, prova puntuable per a la Copa Vallesana, passarà per punts com el torrent de Can Quer en direcció a Castellar del Vallès, fent camí cap al Puig de la Creu i de tornada els laberints de Can Casamada, Can Moragues i el darrer trencacames del Mortirolo, la baixada de la Cobertera, abans d’agafar els carrers asfaltats de Sabadell fins a la línia d’arribada: “Aquí tenim les muntanyes que tenim i el desnivell que podem oferir a vegades és limitat. Perdem tres quilòmetres en sortir des del bell mig de la ciutat, però si busquéssim una sortida des d’un altre punt més pròxim al Ripoll, no tindríem l’atractiu de sortir des de l’Ajuntament”.

Accés restringit

La Covid-19 obliga a prendre mesures i des de l’organització s’ha habilitat un espai ampli restringit a tots els corredors per garantir en tot moment la seguretat entre els participants: “La sortida i l’arribada seran amb mascareta. Amb el volum que tenim d’inscrits, se’ns permet sortir tots alhora”, finalitza.

Cartell de luxe a la marató

N’hi ha que la seva victòria serà passar la línia d’arribada, però alguns voldran ser els primers a arribar-hi. El cartell d’enguany en categoria masculina promet fortes emocions amb la participació dels joves sabadellencs Aniol Riba i Llorenç Esteve, qui segons explica Fernàndez-Oliver hi arriben “amb bons resultats”.

Així mateix, Eduard Villalba, guanyador de la primera edició de la Copa Vallesana, Alejandro Villarino, Pakito Pérez, Gerard Morales o el campió d’Espanya d’ultra trail, Dani Aguirre, completen un cartell de gran nivell. En categoria femenina, hi haurà Anna Codina, qui defensarà el triomf aconseguit l’any 2020, entre altres favorites.