Una plaga d’escarabats-vespa amenaça les moreres de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell treballa en la millor solució per combatre la plaga de l’escarabat-vespa barrinador de moreres. Una nova espècie invasora, d’origen asiàtic, molt virulenta amb aquest tipus d’arbre. Ha estat detectada a la ciutat i està afectant també municipis propers.

És el Xylotrechus chinensis, més conegut vulgarment com escarabat-vespa i que ataca sobretot les moreres i, possiblement, arbres fruiters.

Les larves d’aquest coleòpter barrinen i s’alimenten de la part externa viva dels troncs i les branques de l’arbre de manera que interrompen el flux de la saba, i poden arribar a produir la mort dels arbres. Els símptomes més evidents d’infestació són els forats de sortida dels adults (els escarabats) que poden veure’s als troncs i les branques de les moreres.

A Sabadell ha afectat 26 moreres a la zona sud de la ciutat, concretament al carrer de Boccaccio davant del pavelló municipal de Gràcia. L’estat irreversible dels arbres obliga a retirar-los a partir d’aquest dimecres dia 26, evitant a més que l’escarabat envaeixi d’altres exemplars. Es preveu substituir els arbres retirats al llarg d’aquest any, en el marc del pla de millora de l’arbrat urbà.

De la mateixa manera, es treballa en el projecte per millorar de manera definitiva l’accessibilitat de la vorera, consolidant l’eixamplament tàctic actual. La solució fitosanitària per controlar l’escarabat-vespa no és fàcil però s’està treballant en les diferents opcions per poder controlar-la. Un dels sistemes que

dona millors resultats és l’endoteràpia, però té el desavantatge de què s’ha d’actuar anualment, el seu cost és alt i no és efectiu en exemplars molt deteriorats.

L’escarabat vespa barrinador de les moreres és un insecte coleòpter pertanyent a la família dels cerambícids, originari del nord-est d’Àsia (la Xina, Corea, el Japó i Taiwan). L’insecte podria haver estat introduït a Catalunya

l’any 2012, probablement a l’interior de palets de fusta procedents de l’Àsia, i s’ha estès per diversos municipis del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, on està afectant greument les moreres.