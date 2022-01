Guillem Molina: “Ara ve un tram important on es decidirà tot”

La lesió de llarga durada de César Morgado ha permès a Guillem Molina recuperar el protagonisme perdut des de l’arribada de Pedro Munitis. El defensa arlequinat va ser el jugador que aquest dilluns va passar per la sala Miguel Quereda, en la prèvia del duel davant l’Alcoyano. Un xoc que arribarà després de gairebé tres setmanes sense competir a causa dels positius Covid-19 en el Betis Deportivo i Albacete: “Ha estat un període complicat perquè preparaves el partit que et tocava i un o dos dies abans se suspenia, com va passar després amb l’Albacete. Hem entrenat, seguint la nostra rutina, per no perdre ritme”, va explicar Molina.

Un escenari que ha deixat el Sabadell amb dos partits menys i a cinc punts de la permanència a les portes d’iniciar una segona volta decisiva: “Ells, els rivals, han tingut un avantatge i és cert que veníem d’una dinàmica bona, però és el que ens ha tocat viure”, reconeixia, mentre assegurava que “a diferència de la primera volta, hem de mirar d’aconseguir punts de manera més regular. Ara ve un tram important on es decidirà tot amb la segona volta”.

Respecte a l’arribada de l’Alcoyano de l’exarlequinat Toni Gabarre, Molina no vol sentir a parlar de la mala dinàmica que travessa el conjunt de Vicente Parras i avisa que “cada partit és únic i ells vindran a competir perquè també necessiten guanyar. Serà un partit complicat davant un equip que també té un joc bastant directe”.

Tots a disposició de Munitis

De cara al duel d’aquest dimecres, i sempre que no hi hagi un contratemps d’última hora, Munitis podrà comptar amb tots els efectius per intentar aconseguir la tercera victòria en quatre partits.