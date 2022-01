Munitis: “Tenim motius per ser optimistes”

Divuit dies després, el tècnic del Centre d’Esports Sabadell ha tornat a comparèixer davant els mitjans de comunicació a la sala de premsa Miguel Quereda. Durant aquesta travessa, dos ajornaments, davant Betis Deportivo i Albacete, que han aturat la bona dinàmica del conjunt arlequinat. Aquest dimecres, davant l’Alcoyano, els jugadors de Pedro Munitis intentaran sumar la tercera victòria en quatre partits.

Sobre aquesta situació anòmala, Munitis ha reconegut que “no és una situació fàcil. Vam estar preparant durant gairebé nou dies un partit que finalment no es jugaria. Amb l’Albacete també ens va passar una cosa semblant, però per sort hem tingut el temps suficient per preparar el partit d’aquest dimecres”. Un duel, el primer de la segona volta que arriba amb el Sabadell a cinc punts de la permanència i amb dos partits pendents, un escenari que no preocupa en excés al tècnic: “No miro l’afectació al vestidor que pugui tenir. Em fixo en les sensacions, les coses que fem bé i les coses que fem malament. Hem de continuar picant pedra i anar posant pedretes per poder construir alguna cosa”. El pròxim rival que visitarà a la Nova Creu Alta no arriba, precisament, en una bona dinàmica de resultats després d’encadenar tres derrotes i un empat en les últimes quatre jornades. Unes xifres que no canvien la visió del tècnic sobre el conjunt de Vicente Parras en afirmar que “cada partit és una història diferent. Tenen un model molt ben definit i juguen molt bé. És un equip complicat, molt generós en l’esforç, capaç de ser sotmès amb molta humilitat. Serà un partit dur”, ha pronosticat.

De cara al partit, i a excepció de la baixa de llarga durada de César Morgado, el Sabadell tindrà tots els efectius a disposició del tècnic, inclosos Facu García i Ramón Folch, de qui ha comentat que “fa quatre mesos que no juga i això té un procés d’adaptació. Espero que pugui tornar a jugar en algun moment. Queda molta temporada per endavant i ell és optimista i nosaltres també”, ha assegurat. D’altra banda, i preguntat sobre què li diria a l’afició sobre les aspiracions del CE Sabadell d’aquí a final de temporada, Munitis, seguint la mateixa línia des de la seva arribada a Sabadell, no ha volgut marcar-se objectius concrets, però sí que ha defensat que “l’equip es trencarà la cara i intentarem que se sentin orgullosos de nosaltres. Sí que puc dir que estem fent les coses bé i tenim motius per ser optimistes, així i tot, no tinc una bola de vidre per saber què passarà. Hem de tenir confiança, però sense sortir confiats, ja que això ens allunya dels resultats que estem aconseguint darrerament”.

Mercat d’hivern: fins a tres possibles arribades

El mercat d’hivern encara el tram final i decisiu per reforçar l’equip de cara a la segona volta. Sobre aquest aspecte Munitis no s’ha volgut mullar i ha recordat que quan va arribar sabia què hi havia i que amb aquesta plantilla es podia capgirar la situació. Amb qui ha assegurat que compta el tècnic càntabre és amb Moha Ezzarfani, de qui ha dit que “he parlat amb ell. És veritat que a vegades costa entendre el què li demano, però està entrenant bé”. D’altra banda, segons ha pogut saber aquest mitjà, en els pròxims dies es podria oficialitzar l’arribada d’un extrem. No es descarta l’arribada d’un parell de jugadors més.