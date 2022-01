El vandalisme deixa a Can Puiggener sense el seu ascensor

Un acte vandàlic ha deixat els veïns de Can Puiggener sense l’ascensor que connecta el barri amb la Gran Via. Segons alerten els residents de la zona, fa pràcticament dos mesos que aquesta instal·lació no funciona perquè uns individus ho van fer malbé.

“Això impedeix que persones amb mobilitat reduïda o persones amb cotxet es puguin desplaçar”, detalla Mar Montes, veïna del barri. Segons coincideixen els veïns, “va deixar de funcionar en plena campanya de Nadal, això dificultava que els veïns anessin a comprar al mercat de la Creu Alta o altres punts de la ciutat”, explica Manolo Corral, des de l’associació de veïns de Can Puiggener.

“L‘ascensor està més temps espatllat que en funcionament“, lamenta. En aquest sentit, l’entitat reclama que es posin càmares de seguretat –com s’ha fet als barris de Campoamor i Can Deu– per enxampar els vandals. Els veïns expliquen que no és el primer cop que passa. “N0 és un fet puntual, però la majoria de cops l’avaria és menor i ràpidament es repara”, explica Corral.

Es repara en els propers dies

Fonts municipals asseguren que els propers dies es repararà l’ascensor. “Els dos elements electrònics afectats ja s’han reparat i properament els instal·laran”, asseveren. En paral·lel, l’Ajuntament està tramitant un contracte per reforçar quadre elèctric i fer altres actuacions per evitar el vandalisme.

Aquestes instal·lacions es van posar en funcionament l’any 2012 per a comunicar Can Puiggener amb la Gran Via. Una obra que tenia com a objectiu millora la connectivitat d’aquesta zona de la ciutat i facilitar el desplaçament a la gent gran o persones amb mobilitat reduïda.