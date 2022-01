L’edifici històric Cal Masover acollirà un restaurant a partir de dimarts vinent

L’edifici històric Cal Masover, antiga seu del Viena Pizzeria-Restaurant, acollirà una braseria a partir de dimarts vinent, 1 de febrer. Oriol i Ferran Bernadí, dos membres de la família que regenta el restaurant La Mola, s’encarregaran del nou local, que rep el nom de restaurant del Munt. “És un gran repte tenir un negoci a Cal Masover, ja que és un patrimoni de Sabadell. Volem estar a l’altura”, explica el Ferran.

Dit això, el restaurant comptarà amb productes cuits a la brasa, amb les botifarres com a producte estrella. La idea dels propietaris, això sí, és oferir aviat pizzes, tot i que hauran d’arreglar primer el forn de llenya que té l’edifici. “Volem oferir una experiència als comensals. Tenim la intenció que se sentin com a casa”, assenyala l’Oriol. Per a aconseguir-ho, volen mantenir l’essència del restaurant La Mola: “Mantenim els orígens d’on venim, perquè la proximitat i el tracte familiar forma part del nostre ADN. Així i tot, volem que el restaurant del Munt tingui la seva pròpia identitat”, afegeix l’Oriol.

Canvis en el local

Els germans Bernadí feia més de dos anys que volien obrir una braseria, però no va ser fins a finals del 2021 quan van arribar a un acord de lloguer amb el propietari de Cal Masover. Des de llavors, han fet alguns canvis a l’interior de l’establiment, tot i que han hagut de respectar l’estructura i la façana de l’immoble, ja que es tracta d’un edifici protegit pel Pla de patrimoni (PEPS).

La dissenyadora d’interiors Filipa Marques, de Liff.space, és qui s’ha encarregat de remodelar el local. La seva intenció ha sigut respectar els elements emblemàtics de l’edifici i incorporar-ne de nous per donar-li “més valor”. “Un aspecte que m’ha inspirat és que Cal Masover va ser una botiga de ceràmica fa molts anys. Vaig buscar tallers de ceràmica de Sabadell per tal que ens poguessin oferir elements decoratius únics. La meva intenció és que els comensals desconnectin del que hi ha a fora i gaudeixin del caliu que dona una casa de camp”, apunta Marques.

Esmorzars, dinars i sopars

Així mateix, el restaurant del Munt —que ocupa la planta baixa i la primera planta de Cal Masover— oferirà esmorzars i dinars de dilluns a diumenge, així com sopars de dijous a diumenge. L’establiment, que té capacitat per a uns 130 comensals, comptarà amb uns 15 treballadors, que es dividiran en torns.

L’històric Cal Masover, que està situat al carrer de Sant Quirze, 22, es tracta d’un edifici protegit pel pla de patrimoni local. Va ser construït entre el segle XVI i XVII i compta amb una planta baixa, dues plantes (una d’elles és del restaurant) i les golfes. Cal Masover té el segon major nivell de protecció, el 2, de conservació, segons recull el pla de patrimoni.