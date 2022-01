Les obres per transformar el primer tram del carrer de la Indústria (Centre) en un espai de prioritat per a vianants estan fetes “entre un 30 i un 40%”, segons fonts municipals. Des de l’Ajuntament de Sabadell mantenen el calendari previst i el carrer estarà reformat a finals de març, amb un parell de mesos de retard respecte al que estava previst inicialment, que era aquest mes de gener. En aquest projecte s’inverteixen pràcticament 743.000 euros.

Durant la setmana passada es van acabar de fer les instal·lacions i canalitzacions i es va formigonar, de manera que la plataforma única que es vol aconseguir ja és visualment perceptible. Ara, entre altres coses, queda pavimentar amb granit, la qual cosa ja permetrà veure quin aspecte tindrà el carrer en els pròxims mesos. El terra, en aquest sentit, serà del mateix tipus i color que el que ja hi ha al carrer de Sant Pere i el que trobarem al Passeig a final d’any.

Prioritat per als vianants

Aquestes obres van començar el passat 31 d’agost i han de permetre convertir el primer tram del carrer, entre Sant Joan i Sant Llorenç, en un espai de plataforma única amb preferència per als vianants, de manera que no hi haurà distinció entre la vorera i la calçada. Arribant des del carrer de Sant Joan, els veïns podran accedir als seus guals, i els serveis d’emergències tindran garantit el pas. Però la resta de vehicles no podran circular per aquest primer tram i per fer-ho hi hauran d’accedir pel carrer de Sant Cristòfol, al qual s’arriba des del de les Tres Creus. En el tram que s’estan fent les obres, s’eliminaran les places d’aparcament, tot i que les de Petó i Adeu –per facilitar l’entrada i sortida de les escoles– es traslladaran al Vapor Turull i al carrer de Sant Cristòfol.

Els vianants tindran 11,35 metres d’amplada per caminar sumant els dos laterals del carrer en un tram que també tindrà més verd. Es mantindran els arbres que hi ha actualment i s’afegiran parterres al seu voltant, generant un corredor verd on també hi haurà bancs i aparcaments de bicicletes.

Altres obres

Aquestes obres arriben després que en els darrers anys s’hagin fet diferents intervencions al carrer de la Indústria. Abans d’aquestes, en el mandat anterior el govern quadripartit ja va impulsar accions per reduir l’ús del cotxe privat en aquesta zona i potenciar l’espai per als vianants. Per això es van pintar les cruïlles de vermell i els contorns dels passos de vianants de groc per destacar el pas dels vianants, i mentre es va fer la reforma de l’estació de Renfe Sabadell Centre entre març del 2017 i març del 2018, el carrer va ser de dos sentits: direcció est des del carrer de Sant Joan a Sant Llorenç, i direcció oest des del carrer de l’Estació al de Sant Llorenç.