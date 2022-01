El Sabadell goleja l’Alcoià i manté la bona dinàmica (3-0)

Divuit dies després, el Sabadell torna a la lliga amb una treballada i contundent victòria davant l’Alcoià a la Nova Creu Alta. Dos gols abans del descans, obra de Jacobo i Teo Quintero, han trencat l’igualtat i a l’últim minut ha arribat la cirereta de Joseba Muguruza. Els arlequinats mantenen la dinàmica positiva amb Pedro Munitis.

El 2022 va arrencar amb l’actuació i victòria més convincent en aquesta lliga (3-1 davant el Linares) que confirmava un canvi de tendència. El doble ajornament contra Betis Deportivo i Albacete obrien una incògnita sobre el rendiment de l’equip després de divuit dies sense competir. La resposta no va poder ser millor, sobretot en el resultat.

Pedro Munitis va fer canvis a l’onze. El principal dubte se centrava al doble pivot: continuïtat del jove Sergi Altimira després de completar dues bones actuacions o la tornada de Sergio Aguza un cop complerta la seva sanció. Finalment, van pesar els galons del veterà. La principal sorpresa va ser la titularitat, per primera vegada aquesta temporada, de Teo Quintero a l’eix de la defensa. De fet, només havia jugat un minut a Cornellà. D’altra banda, Alfred entrava per Aarón Rey.

L’Alcoià és un equip sempre incòmode, que planteja partits travats i abundant joc directe. A més, venia amb el recent exarlequinat Toni Gabarre com a principal referència ofensiva. Li va costar al Sabadell agafar el fil, però en el minut 10 va gaudir d’una ocasió claríssima: centrada de Xavi Boniquet i rematada a boca de canó de Néstor, tot sol, contra el travesser, amb tot a favor, després d’una errada monumental d’un defensa. Poc després va perdonar també el conjunt visitant, per partida doble, amb rematada final de Mourad fora de manera inversemblant, a porta buida.

A partir d’aquí, el Sabadell va viure els moments més crítics. Fins i tot Fran Miranda va fer emmudir la Nova Creu Alta amb un xut llunyà a prop del pal. Els homes de Munitis no trobaven espais ni la fórmula per acostar-se amb perill a l’àrea del veterà José Juan. Era un Sabadell massa lent previsible. Però en el futbol les accions d’estratègia són molt importants i els arlequinats van treure petroli els últims cinc minuts de la primera meitat. Jacobo González va aprofitar un embolic a l’àrea per enganxar una mitja volea a la xarxa i fer el seu cinquè gol de la temporada. I en l’última jugada abans del descans, Alfred va posar una pilota al cap de Teo Quintero, qui s’ha estrenat com a golejador en el seu debut a la Nova Creu Alta.

Amb el marcador a favor, el Sabadell va fer un descarat pas enrere a la segona meitat, cedint pilota i terreny a un Alcoià que es va convertir en l’amo de la possessió. Un domini gairebé tant aclaparador com estèril. Un gol visitant hauria creat incertesa a la Nova Creu Alta, però el conjunt arlequinat va defensar amb ordre i contundència. Va faltar una mica de tranquil·litat per lligar un contracop i sentenciar amb el 3-0. El va tenir Néstor i de nou es va topar amb el pal. Finalment, el va aconseguir Joseba Muguruza amb una gran canonada a l’últim minut. Triomf per continuar mirant cap amunt.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Emilio; O.Rubio, Aleix Coch, Teo, Caballo, Iago (Altimira, 56′), Alfred (Muguruza, 72′), Aguza, Néstor (Kaxe, 90′), X. Boniquet (Facu, 90′) i Jacob (Dani Sánchez, 72′).

Alcoià: José Juan; Lillo (Andy, 59′), Primi, C. Blanco, A. López (Dani Vega, 59′), Fran Miranda, Toni Abad, Imanol (Juanan, 75′), Toni Gabarre (Juli, 75′), Antón (Carbonell, 59′) i Mourad.

Àrbitre: Antonio Magí Bordoy (Comitè balear). Grogues: Muguruza; Primi, Mourad.

Gols: 1-0, m. 40: Jacobo; 2-0, m. 45: Teo; 3-0, m. 90: Muguruza.

Incidències: 1.771 espectadors a la Nova Creu Alta.