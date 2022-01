L’efecte Pedro Munitis ja és un fet. Amb el tècnic càntabre, el Sabadell ha sumat 10 de 15 punts i dels últims 12 n’ha aconseguit 10. Aquesta bona dinàmica no ha permès sortir de la zona de descens perquè té dos partits pendents, però les sensacions són positives. Fins i tot sense fer un partit brillant va guanyar amb contundència a l’Alcoià (3-0), assolint per primera vegada dues victòries consecutives a la Nova Creu Alta.

“Ara per ara, en la nostra situació, necessitem sumar en cada jornada. Hem passat 17 dies complicats, preparant partits que després s’ajornaven. Això és difícil d’assumir pel jugador que vol competir i necessita continuïtat. Ens ha passat dues vegades. Ens ha costat una mica al principi, però l’actitud dels jugadors ha estat impressionant”, ha manifestat Pedro Munitis.

Per sobre de tot, vol que el seu equip sigui “el més complet possible. A vegades pots fer un gran partit, generar moltes ocasions i perds. Està clar que des de les victòries es treballa molt millor i ara estem en una dinàmica positiva. Hem estat un equip rocós i també eficaç. És una victòria molt important per nosaltres i també per la nostra gent que sabem ha patit moltíssim i ara pot gaudir. És una doble alegria”.

Va sorprendre amb la titularitat de Teo Quintero, qui després s’ha convertit en un dels grans protagonistes. “El Teo és un jugador important per a nosaltres. A Sanlúcar va estar a un altíssim nivell en un camp molt complicat. Després, per les circumstàncies, no vam poder comptar amb ell, però a mi no m’ha sorprès la seva actuació”. Curiosament, el Sabadell busca un central en el mercat d’hivern i potser n’ha trobat un a la mateixa plantilla. Veurem.

També s’ha referit a la bona feina de Néstor Querol, consolidat com a davanter. “No ha tingut el premi del gol, els pals ho han impedit dues vegades, però és un jugador que ens dóna moltíssimes coses al camp”.

Ara, Munitis ja pensa en l’atapeït calendari que ve. “Ens tocarà jugar diumenge, dimecres i diumenge… Vindrem del llarg desplaçament de La Línia gairebé sense temps de preparar el partit contra el Betis Deportivo, però ens hem d’adaptar i per sort ara tenim a la majoria de jugadors disponibles”. Caldrà, això sí, conèixer l’abast de la lesió d’Iago Indias, qui va deixar el terreny de joc amb el genoll dolorit. Pot quedar en un cop fort. D’altra banda, en les pròximes hores es podria activar el mercat d’hivern. El Sabadell treballa en la via francesa per reforçar l’atac.