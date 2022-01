El Can Rull no pot amb el Ripollet i torna a la derrota (2-3)

No ha pogut ser. El Can Rull ha caigut per 2-3 davant del Ripollet en un partit en el qual, malgrat el baix rendiment mostrat durant bona part del xoc, ha tingut les possibilitats d’aconseguit com a mínim l’empat. La frustració durant gran part de la disputa i la gran intel·ligència emocional per part dels visitants clarament li ha jugat en contra als de “Numosky”.

Tan sols alguns minuts inicials han estat dominats totalment per l’equip sabadellenc, ja que als 17 minuts ha arribat el primer gol visitant mitjançant Eric Meschede . A partir d’aquest moment el Can Rull no ha pogut controlar més els seus nervis i això ha estat un factor que li ha perjudicat molt durant la resta de partit. Poc més tard, als 25’, Meschede ha tornat a convertir i ha posat el 0-2 que ha donat la sensació de començar a inclinar totalment el joc cap a un sol costat. Tanmateix, i malgrat les dificultats emocionals que això ha suposat, els locals han mostrat tot el seu orgull i no han abandonat en cap moment el partit. Gràcies a això, als 37’, Manuel Morillo ha descomptat per a posar el 1-2 i arribar al descans.

Després del descans, Henne Allèn ha posat el 1-3 a favor del Ripollet, però, així i tot, el Can Rull ha continuat buscant sense regalar els tres punts en cap moment. Minuts més tard, als 75‘, Salvador Carreras ha posat el 2-3 final. No obstant això, en els últims deu minuts s’han vist més ocasions de gol que en tot el partit a causa de la insistència per part del Can Rull, que finalment no ha pogut aconseguir l’empat i per això acumula tres derrotes en els últims cinc partits.

Publicitat