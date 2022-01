“Sense català a l’aula, no el podrien aprendre mai”

Amb la sentència en ferm que obliga els centres educatius a aplicar el castellà a un 25% de les hores lectives, algunes escoles de Sabadell on menys es parla català entre els seus alumnes surten en defensa del model d’immersió lingüística. Reivindiquen que és “molt necessari”, ja que les aules són l’únic espai on aprenen la llengua i l’utilitzen. A l’entorn familiar i social empren sempre altres idiomes.

Només un 35% dels alumnes de primària utilitzen el català per a relacionar-se a l’escola, mentre que als instituts el percentatge baixa fins al 14%, segons dades de l’Estudi de Patis de la Plataforma per la Llengua. “Hi ha un retrocés molt gran quan els alumnes creixen”, asseguren fonts de l’entitat. Tot i ser xifres que defineixen la realitat lingüística de les escoles catalanes, defensen que són totalment extrapolables a Sabadell, ja que “la realitat de la ciutat és heterogènia”. Han identificat diverses zones de la ciutat on l’ús del català oscil·la clarament de més a menys.

“La immersió lingüística és molt necessària en el nostre cas”, explica la directora de l’escola Joan Maragall, Cristina Amat. Un 90% dels alumnes del centre, segons apunta, tenen família d’origen estranger, i “costa molt que utilitzin el català quan es relacionen fora de l’aula”. Al barri, afegeix, tampoc no acostumen a fer-lo servir. “Sense català a l’aula, no l’aprendrien mai”, lamenta.

La immersió lingüística va néixer amb l’objectiu que l’educació en català fos una eina per aconseguir la cohesió social. “El model que tenim des de fa 40 anys va néixer amb aquest objectiu, encara que ja no s’apliqui com toca ni s’hagi actualitzat. Però és que, a més, no ho podem deixar tot en mans de l’escola”, asseguren fonts de Plataforma per la Llengua.

La directora de l’escola Joan Maragall exemplifica que, per reforçar l’aprenentatge del català fora de l’aula, per Nadal van posar com a deures mirar continguts a la televisió en català, com l’informatiu infantil InfoK, del canal Super3. “Hi ha alumnes que evolucionen molt ràpidament i que acaben l’escola amb un català molt correcte”, celebra.

“Anem fent camí”

La situació es repeteix a moltes altres escoles de Sabadell, on el català és minoritari i la immersió lingüística es percep com a imprescindible per les direccions. “El català obre portes i és imprescindible, tant per continuar amb els estudis com per trobar feina”, expressa la directora de l’escola Tarlatana, Anna Masip.

La gran majoria de famílies del seu centre, comenta, tampoc no utilitzen la llengua i els espais de relació social dels alumnes són només en castellà. “Si no passessin per l’escola, només parlarien en castellà. Arriben sense saber-ne, i aquí anem fent camí”, expressa Masip.