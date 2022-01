L’eufòria culinària salta als fogons de Sabadell

Els sabadellencs Anna Bellmunt i Txus Zubéldia són dos noms propis en voga entre els tasta-olletes de Sabadell. Hi ha moltes ganes de menjar bé i compartir taula, i hi ha autèntics santuaris on perfeccionar les teves receptes. Ells dos, per exemple. Cadascun des del seu establiment, acullen cada setmana desenes de sabadellencs –i més enllà– inquiets per millorar els seus dots culinaris. I és que el retorn a la presencialitat també ha permès deixar de banda els vídeos de receptes d’Internet i practicar acompanyats de persones amb els mateixos interessos i amb professionals al davant.

El taller ‘chic’

La sabadellenca Anna Bellmunt sempre fa pastissos a casa seva, per a la família i els amics. Això en l’àmbit personal, mentre que en el professional ha treballat molts anys en escoles de cuina i ha impartit cursos i formacions. Per això, el desembre del 2019 va canviar d’aires i va muntar el seu propi negoci. El nom de l’establiment és Més Xocolata Mama (carrer de Campany, 21) i li van regalar els seus fills, ja que és el que sempre li reclamen quan es posa a fer pastissos.

“La gent em va començar a conèixer així i és el que es va quedar”, recorda amb un somriure. La posada en marxa de l’establiment també la va empènyer la demanda que detectava, ja que “tothom em deia que volia fer cursos, però presencials”. A mesura que la pandèmia ho permet, n’ofereix de tot tipus al seu atelier, on a la planta baixa convida cuiners de diferents àmbits a impartir els tallers, siguin de cuina catalana, com fa la nutricionista Sílvia Escorihuela, o de pastissos, per exemple, amb Ettore Cioccia.

Escorihuela, per exemple, va oferir dimarts passar un taller de cuina catalana en què els assistents van poder aprendre a fer una coca de recapte, pollastre amb samfaina i mató, entre d’altres. Com definia la participant al curs Iolanda Garcia, la seva cuina és “ràpida, bona i saludable. Resultona, sense haver-hi de dedicar gaire estona”. I això és el que busquen els usuaris d’aquests tallers: poder-se alimentar tant entre setmana quan no tenen gaire temps com els dissabtes i diumenges, quan sí que s’hi poden dedicar una mica més.

La nutricionista assegura que després del confinament “la gent tenia ganes de tornar a fer els cursos presencials”, perquè “una recepta la trobaràs per internet, però el truc i la textura no te l’expliquen”. Sílvia Escorihuela és del parer que “un rebost és una supervivència”, perquè tenint una sèrie d’ingredients bàsics que es conserven durant molts dies en poc temps pots fer plats ben saludables. Farina, llegums, ous, per exemple.

Les 532 ‘iaies’ del Txus

Explica el cuiner Txus Zubéldia des de l’Escola Romaní (carrer de Borrell, 9) que quan menges el que fa (i t’ensenya a fer) tires quatre generacions enrere. Assegura que ha entrevistat 532 iaies sabadellenques, com diu, per recuperar la manera de cuinar tradicional i transmetre-la als seus alumnes. “Les iaies no fan servir receptes mai, fins i tot les que tenen receptari no les fan servir, perquè vivim de tres sistemes: brou, sofregit i estofat”, explica.

A parer seu, un educador ha d’ensenyar a aprendre, i la seva filosofia es basa en el fet que “jo t’ensenyo com es fan tres coses i ho tindràs tota la vida. Els nens i nenes passen tota la vida estudiant i surten del col·legi confosos, sense direcció”. Amb el brou, el sofregit, l’estofat i una olla, reivindica que ho tindràs tot a punt per omplir estómacs, ja que ell s’allunya de la cultura gastronòmica que “afalaga l’ego i el poder adquisitiu de les persones”. Si menges la cuina que vol ser art, opina, gaudeixes d’un homenatge, però en el dia a dia el fetge demana més.

Aquest coneixement en primera persona, sumat a l’experiència com a professor de cuina, és el que l’han fet com a cuiner i com a persona. Un sabadellenc molt conscienciat amb la societat en què viu, la qual vol cuidar a través del menjar i del consum responsable per no esgotar els recursos naturals.

Què en diuen els alumnes?

CRISTINA PONT

“Segurament hi ha persones més atrevides que jo i per això he volgut agafar idees i fer que cuinar sigui fàcil”.

IOLANDA GARCIA

“Fer el taller és molt visual. Veus millor les textures i els trucs per fer els teus plats”.

SÒNIA MORALES

“Com que el que t’ensenyen ho estàs fent al moment, no desconnectes i has d’estar molt pendent”.

ÀNGELA BELLMUNT

“Per a mi és molt important saber els trucs, perquè a vegades les receptes no te’ls diuen”.

Tres consells

Descongelar, a la nevera

La nutricionista Sílvia Escorihuela remarca la importància de descongelar els productes a la nevera, no fora al marbre, per exemple.

No llençar molt menjar

Per evitar llençar menjar sobrant o que es faci malbé, Escorihuela recomana planificar la compra i organitzar correctament els àpats.

En una coca, no ens passem de verdura

Si per exemple fem una coca de recapte, pot ser un error posar molta verdura, perquè l’aigua que deixa estova la massa.