L’escola de controladors ja és una realitat: “Estem en el bressol de la formació aeronàutica de Catalunya”

SkyWAY, la primera escola a Catalunya en formació de controladors aeris, ja s’enlaira des de l’Aeroport de Sabadell. Si bé és cert que la primera fornada d’alumnes, integrada per un total de deu estudiants, va començar la formació el passat novembre, aquest divendres el centre formatiu ha ensenyat les seves instal·lacions. Una visita que ha comptat amb la presència de l’alcaldessa Marta Farrés; el director de l’Aeroport, José Andrés Domínguez; i el director de formació d’SkyWAY, Rogelio Pérez.

Amb l’arribada de l’escola per a controladors aeris, amb seu a Madrid, l’aeròdrom sabadellenc amplia l’oferta formativa –ara compta amb onze centres– i reforça la seva aposta en el lideratge de la formació aeronàutica: “Aquí a Sabadell es formen anualment 1000 professionals i amb l’arribada d’aquesta escola, la primera a Catalunya, complementarà molt bé l’oferta educativa i generarà activitat econòmica”, ha defensat Farrés. En la mateixa línia, l’alcaldessa ha realçat l’aposta de la ciutat per tenir un Aeroport que “té un alt potencial de territori, de comarca i de país. És una oportunitat increïble com a ciutat. Sempre hem tingut la clara vocació de defensar un Aeroport que és un orgull per a la ciutat. Hem d’entendre que aquí passen coses i que ni siguin passant és molt important. És el nostre Aeroport i és una capitalitat de país, fent bandera de la formació”.

Per la seva part, el director de l’Aeroport, José Andrés Domínguez s’ha mostrat orgullós de poder comptar amb una nova escola a l’aeròdrom, en afirmar que “per nosaltres és una satisfacció. Creiem que les iniciatives en formació i innovació aporten un gran valor no només a l’Aeroport sinó també al seu voltant”.

Si ara com ara l’empresa ofereix formació de controlador aeri en l’habilitat d’aeròdrom, està previst que a l’estiu ofereixi totes les habilitacions (aeròdrom, aproximació i ruta), tal com va avançar Rogelio Pérez, durant la recepció: “Hem començat un projecte humil però molt il·lusionant i potent tecnològicament. A l’estiu podrem oferir formació en totes les habilitacions i esperem que especialitzacions per als controladors aeris”, ha detallat. L’aterratge a Sabadell no ha estat a l’atzar i la ja existent oferta educativa, sumat a les facilitats de l’Ajuntament i AENA, tal com va explicar Pérez, han fet que SkyWAY estigui “en el bressol de la formació aeronàutica de Catalunya”, ha assegurat el director de formació.

La joia de la corona és el simulador de l’escola, que segons Pérez és una eina que “incorpora la millor tecnologia existent en l’actualitat en el mercat. Compta amb escenari 3D, radar de vigilància i radar de superfície, sistemes de comunicació veu així com un equip de presentació de dades meteorològiques. Pròximament, incorporarem també la gestió el trànsit mitjançant la fitxa electrònica”, ha detallat.

Controladors, pilots i … mecànics?

Des del passat novembre l’aeroport compta amb dues de les tres potes de la formació aeronàutica, però, si bé és cert que hi ha diversos convenis firmats, encara no hi ha oferta educativa a l’Aeroport: “Ens agradaria poder desenvolupar més aquesta part, si bé és que algunes coses ja s’estan fent”, ha explicat Farrés, mentre recordava, en la mateixa línia, l’acord formalitzat amb el Consorci de la Zona Franca, la UPC i AENA per crear el ‘Hub’ Aeronàutic: “S’està treballant en aquesta línia ja no només a dins l’Aeroport sinó als polígons que tenim a l’entorn que podrien fer aquesta funció. L’arribada d’SkyWAY ens ajuda a situar-nos al mapa i així tot és més fàcil”.

Unes previsions que després de l’anunci de l’inici del portal Sud, previst per aquest mes de març podrien ajudar, encara més, a la creació de noves activitats econòmiques: “No només és imprescindible per a l’Aeroport, sinó també per una capital com la nostra que no té un accés al Sud a l’altura de Sabadell. La pròxima setmana anunciarem la data d’inici de les obres de la primera fase”.