Munitis: “És fantàstic que l’aficionat s’il·lusioni amb coses boniques”

Sense excessiu marge de descans, el Centre d’Esports Sabadell afrontarà el segon partit, diumenge a La Línia (12 h), en poc menys de quatre dies. Un tourmalet de partits que continuarà dimecres vinent a la Nova Creu Alta amb el duel ajornat davant el Betis Deportivo i clourà el pròxim diumenge 6 de febrer, també a l’estadi, per rebre la visita de l’At. Balears.

Una setmana de nou punts en joc que obre de bat a bat les portes, primer, per sortir del descens, i després per mirar cap a objectius més ambiciosos. Sobre això, el tècnic Pedro Munitis ha estat molt taxatiu en afirmar que “no miro la classificació. Mirar més enllà del partit davant el Linense seria contraproduent, ni ho valorem. Per sort o per desgràcia el Sabadell fa moltes setmanes que disputa partits importants. És molt perillós centrar-se en els resultats“, ha advertit. En la mateixa línia, però ha compartit que l’aficionat arlequinat, encara que sigui amb la boca petita, s’il·lusioni en veure la possibilitat d’apropar-se al play-off: “És fantàstic que l’aficionat així ho senti, i si s’il·lusiona amb coses boniques millor. Els que estem al volant no ens hem de deixar emportar per les emocions”.

Respecte a l’imminent duel davant el conjunt andalús, Munitis ha confirmat que Iago Indias podrà estar en disposició del tècnic càntabre en un xoc, davant el Linense, on “les circumstàncies ens han deixat poc temps per preparar el partit, com els hi passa a ells. Això ha vingut així i així l’afrontem”, ha afirmat, defugint posar-hi qualsevol excusa.

L’extrem s’apropa i Moha podria sortir

El mercat de fitxatges del mercat d’hivern encara la recta final, i un cop la incorporació d’un central ha deixat de ser una prioritat, tots els esforços se centren en la incorporació de l’extrem d’origen africà i amb nacionalitat francesa, de la Segona Divisió de França, que podria oficialitzar-se diumenge o ja en el darrer dia de mercat, dilluns 31. Sobre aquesta qüestió ha tirat pilotes fora i s’ha limitat a dir que “confiem en tots els membres de la plantilla i el club segur que treballa per trobar els millors jugadors”. D’altra banda, i sobre la figura de Moha Ezzarfani, qui dimecres tampoc va jugar, el tècnic arlequinat ha esquivat pronunciar-se directament sobre el marroquí: “En funció del resultat utilitzem uns jugadors o altres”. La realitat és que ara com ara no es descarta la seva sortida i el Nàstic estaria interessat a comptar amb els seus serveis.