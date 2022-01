Salut posarà en funcionament el nou edifici Ripoll del Parc Taulí abans de l’estiu

El Departament de Salut ha anunciat la posada en funcionament del nou edifici Ripoll de l’hospital Parc Taulí de Sabadell abans del pròxim estiu. La posada en marxa de l’anomenat mòdul covid suposa una inversió de 20 milions d’euros i permetrà l’ampliació i modernització de l’hospital per afrontar la pandèmia i la postpandèmia.

El nou espai disposarà de 6.000 metres quadrats i comptarà amb un total de 96 llits: 32 de semicrítics a la primera planta, 32 d’hospitalització quirúrgica a la segona i 32 més d’hospitalització pediàtrica a la tercera. Les obres acabaran el proper mes d’abril i l’edifici s’acabarà d’equipar abans de l’estiu.

El projecte forma part del paquet d’inversions de 40 milions d’euros que la Generalitat vol fer al Taulí per modernitzar i ampliar l’hospital entre 2021 i 2024 i servirà tant per fer front a la pandèmia com a les necessitats posteriors a la Covid-19. A aquest edifici s’hi destinaran 20 milions d’euros, mentre que 10 milions d’euros més serviran per dotar el Frontal Gran Via de sis nous quiròfans i entre 18 i 20 llits d’UCI més. Finalment, els altres 10 milions d’euros estan previstos per ampliar i millorar el servei d’Urgències.