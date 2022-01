L’Artèxtil acollirà la nova escola d’infermeria de Sabadell a partir del curs vinent, 2022-2023, i oferirà fins a 75 places. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en la seva primera visita institucional a la capital vallesana. Els estudis estaran vinculats a la UAB i volen ajudar a donar resposta a la manca de professionals que hi ha en aquest sector.

El conseller ha signat el llibre d’honor de la ciutat al Saló de Plens de l’Ajuntament, on l’han rebut l’alcaldessa, Marta Farrés, diferents regidors del Govern, els portaveus d’ERC, Gabriel Fernàndez, i Junts, Lluís Matas. Argimon ha destacat que “tenir escola és molt important” perquè ajuda a retenir el talent. “Quan estàs en un lloc i el coneixes, després és molt més fàcil quedar-te”, ha apuntat el conseller. En un primer moment es parlava de 65 places, que ara Argimon ha dit que “intentarem que siguin 75”.

Tant Farrés com Argimon han destacat que el Taulí és un hospital universitari i això, de per si, ja ajuda a captar professionals. L’alcaldessa ha apuntat que “en un percentatge molt important la tendència dels estudiants és a quedar-se en el territori”. No es podrà obligar ningú a triar l’hospital de Sabadell per anar-hi a treballar, però situant l’escola d’infermeria a l’Artèxtil juntament amb altres accions de millora de l’entorn de la Gran Via es posaran totes les facilitats perquè així sigui.

La instal·lació de l’escola a l’Artèxtil parteix d’un protocol de col·laboració a quatre bandes entre l’Ajuntament de Sabadell, la UAB, l’ESDi i el Parc Taulí. El consistori ha cedit l’espai a la universitat per 50 anys de forma gratuïta. Ara caldrà rehabilitar-lo, cosa que podria costar fins a 5 milions d’euros segons les primeres estimacions, diners que en gran part subvencionarà el Govern municipal, mentre que la resta l’aportaran tant la Generalitat -a través d’Universitats- o la mateixa Autònoma.

Abans de comparèixer davant els mitjans, l’alcaldessa i el conseller s’han reunit conjuntament amb la regidora de Salut, Sònia Sada; el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés i el portaveu de Junts, Lluís Matas, per part de l’Ajuntament. Mentre que per part de la conselleria hi han assistit el delegat de la Generalitat a Barcelona, Antoni Morral i la gerent de l’Àmbit Metropolità Nord, Anna Aran, a part d’altres càrrecs de l’organisme.