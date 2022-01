El filial del CE Sabadell goleja a la UE Castellar i segueix líder de grup (5-1)

L’equip de Jordi López és el millor del seu grup. No solament pel seu lideratge des de fa ja moltes jornades, sinó per la capacitat de sortir de moments complicats quan més es necessita. El filial del Sabadell li ha guanyat a la UE Castellar i acumula la seva cinquena victòria consecutiva.

Durant gran part del partit ha estat un xoc molt igualat. El conjunt visitant ha mostrat una gran versió sobretot durant els primers 45’, en els quals li ha complicat seriosament les coses als arlequinats. No obstant això, mancant un minut per al descans, Vladyslav Kopotuv ha posat el 1-0 en un moment clau per a avançar-se. Aquest gol ha pogut donar la sensació de ser fonamental per al desenvolupament del segon temps, però la UE Castellar ha sortit amb gran ànim després de la represa i als 50’ Víctor León ha empatat el partit.

A partir d’aquest moment s’ha vist una igualtat molt similar a la del primer temps, però amb un Sabadell fent-se poc a poc amb el control de la situació. La UE Castellar no ha sabut com continuar mostrant la seva millor versió i els locals han començat a desbloquejar el partit.

Als 63’ Jaume Piñol ha posat el 2-1 i ha suposat el començament del control total per part del líder del grup 4. Tres minuts més tard, Kopotun ha fet el seu segon gol i ha fet més gran la diferència entre tots dos equips amb un 3-1 parcial. Els dirigits per Juan Antonio Roldan han mostrat una debilitació important tant futbolísticament com psicològicament parlant i han començat a desaparèixer del terreny de joc. Fernández als 78’ i Ramoneda als 86’ han liquidat un partit que ha començat sent molt complicat per a un Sabadell que sempre troba la manera de sumar tres punts i seguir en el més alt de la classificació.

