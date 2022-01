L’OAR Gràcia es col·loca segon abans de visitar el J. Mataró

En ratxa. L’OAR Gràcia masculí visitarà aquest dissabte (20.15 hores) la difícil pista del Joventut Mataró amb la moral pels núvols després de la treballada victòria de dijous en el duel pendent davant el Sant Cugat (37-34). D’aquesta manera tanca la primera volta amb 22 punts, empatat amb el Granollers en la segona posició de la taula del grup D de la Primera Nacional.

Va ser un enfrontament vibrant, tant o més com s’esperava, entre dos equips de la part alta de la classificació. A la primera part hi va haver constants alternatives i no es va decidir res (16-16), però el públic va quedar amb moltes ganes que el segon període mantingués l’espectacularitat, tant en la varietat i abundància de gols com en la intensitat defensiva, afavorida per la permissivitat arbitral en els contactes.

Quan faltaven 15 minuts tothom es mantenia encara a l’expectativa (27-26). Res estava decidit, però a partir d’aquí el Gràcia va doblar en eficàcia el Sant Cugat (parcial 10-5) i va donar el cop decisiu en el marcador (37-31). Com en el partit anterior, poc van importar els tres darrers gols del conjunt visitant per maquillar el resultat. El conjunt de Cesc Borrell ha presentat definitivament la seva candidatura a la zona de privilegi amb tota una segona volta al davant.